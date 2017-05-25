أطفالي أعمارهم 6 و10 و12 عاما هل يمكنهم الصيام؟

الاستشارة:

عندي ثلاثة أطفال أعمارهم 6 أعوام و10 أعوام و12 عاما، هل يمكنهم الصيام؟

الجواب:

تجيب على السؤال فاطمة سويكاي، وهي مشرفة تغذية أطفال في مؤسسة حمد الطبية في قطر، وتقول إن الطفل الذي في عمر 6 سنوات غير مكلف بالصيام ولكن يمكن تدريبه عليه شريطة أن لا يؤثر ذلك على صحته.

أما الأطفال من أعمار 7 سنوات إلى 12 سنة فيمكنهم الصيام لكن شريطة أن لا يؤثر ذلك على صحتهم، وقدمت مجموعة من النصائح لمساعدة الطفل على الصيام، وهي:

توفير الراحة للطفل أثناء الصيام خاصة مع الجو الحار الحالي.

تعجيل الإفطار.

تأخير السحور.

التغذية السليمة خلال وقت الإفطار، مثل شرب كمية كافية من السوائل، وتناول وجبات متوازنة، والابتعاد عن الوجبات السريعة والوجبات الغنية بالسكريات السريعة الامتصاص والموالح والمخللات حتى لا يشعر الطفل بالعطش خلال النهار.

ولفتت إلى أنه إذا شعر الطفل بأي علامة من علامات الجفاف أو العطش أو التعب، فيجب كسر الصيام وأن يشرب كميات كافية من السوائل.