طبيبة تدعو للسحور على الجوز والجبنة والبيض والزبدة

أوصت الأستاذة الدكتورة جانان قره طاي -اختصاصية الأمراض الداخلية والقلب التركية- الصائمين بتناول الجوز والجبنة والبيض والزبدة الطبيعية في السحور.

وجاء ذلك في كلمة ألقتها في ندوة تحت عنوان "التغذية الصحية" عقدت على هامش معرض الكتاب التاسع في ولاية قوجه إيلي (شمال غرب).

كما أكدت الاختصاصية أيضا تناول الحساء والزيتون والوجبات المطبوخة في الفطور.

وقالت إنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك ينبغي تعويد أجسامنا من الآن على شرب المزيد من الماء، موضحة أن الصداع الذي يعاني منه الصائم وقت المساء نابع عن الشعور بالعطش.