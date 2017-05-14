ما الفوائد التي ستجنيها من تقليل السكر؟

توصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز مأخوذ الشخص من السكر خمسين غراما يوميا، أي ما يعادل 12 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) من السكر، كما تقول إنه يفضل تقليل هذه الكمية إلى النصف أيضا، أي ست ملاعق.

ويشمل ذلك أغذية عدة مثل:

السكر الأبيض بصورته النقية (سكر المائدة).

السكر البني.

الغلوكوز.

الفركتوز.

الأغذية المصنعة والمشروبات.

العسل

العصير.

وإليك أبرز الفوائد عبر تقليل مأخوذك من السكر:

تقليل خطر الإصابة بتسوس الأسنان ، مما يجنبك الألم والعلاجات التي قد تكون مكلفة ماديا.

تقليل خطر الإصابة بزيادة الوزن والبدانة، فعادة تكون الأغذية الغنية بالسكر تحتوي على الدهون وتكون غنية بالسعرات الحرارية، مما يعرضك لاحتمالية أكبر لتناول المزيد من السعرات أكثر من حاجتك اليومية وبالتالي زيادة الوزن

قلب أفضل، إذ تشير معطيات إلى آثار سلبية محتملة للسكر على صحة القلب والشرايين.

عند تقليل السكر فأنت ستجد الفرصة لتناول أغذية صحية عوضا عنه، مثل الفواكه والخضار الكاملة ومنتجات الحليب ومنتجات الحبوب الكاملة، مما يعني حصولك على مقدار أكبر من الفيتامينات والمعادن و الألياف الغذائية

ونشير هنا إلى أنه لا توجد علاقة بين تناول السكر والإصابة بالسكري، حيث إن مرض السكري يرتبط بعوامل منها زيادة الوزن وقلة النشاط الحركي، بالإضافة للوراثة وعوامل أخرى. ولذلك فإن تقليل تناول السكر قد يكون له أثر غير مباشر عبر تقليل خطر السمنة.