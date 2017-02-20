الوكالة الدولية لبحوث السرطان هي وكالة بحث تابعة لـ منظمة الصحة العالمية ومتخصصة في مجال السرطان، وقد أُنشئت في مايو/أيار 1965 بموجب قرار لجمعية الصحة العالمية، واتخذت الوكالة من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها منذ إنشائها.

ووفقا لموقع منظمة الصحة العالمية الإلكتروني، فالوكالة هي معهد بحوث متعدد التخصصات، ولديها خبرات في الوبائيات، وعلوم المختبرات، والإحصاءات والمعلومات البيولوجية.

ويتعاون علماء الوكالة الدولية لبحوث السرطان مع الشركاء الوطنيين في جميع أنحاء العالم من أجل تقديم قاعدة بيانات للوقاية من السرطان.

كما تتشارك الوكالة مع طيف واسع من المنظمات مثل البرامج الأخرى لمنظمة الصحة العالمية، والمعاهد الوطنية للسرطان، والمعاهد الوطنية للصحة العمومية ومراكز بحوث السرطان والمؤسسات الأكاديمية والشبكات الإقليمية للسرطان ولجان الخبراء والوكالات الوطنية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

الإدارة والتمويل:

تُدار الوكالة الدولية لبحوث السرطان من طرف مجلسها الإداري ومجلسها العلمي، وتُموّل من مزيج من موارد الميزانية العادية من الدول المشاركة، وموارد من خارج الميزانية.

يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن كل دولة مشاركة، إضافة إلى المدير العام لمنظمة الصحة، ويعتمد المجلس ميزانية الوكالة، ويعين أعضاء مجلسها العلمي، ويقرر إستراتيجيتها وينفذ أنشطتها وينتخب مديرها، أما المجلس العلمي فيقيم بحوث الوكالة ويقدم توصيات بشأن برامجها وأنشطتها.