تسمم الحمل (Preeclampsia) حالة تصيب بعض الحوامل، ويكون عادة خلال النصف الأول من الحمل (من الأسبوع العشرين) وتشمل ارتفاع ضغط الدم وظهور بروتين في البول (proteinuria).

وفي حال عدم التعامل مع تسمم الحمل، فقد يتطور إلى مضاعفات خطيرة، كما قد يؤدي إلى موت الطفل، وذلك وفقا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

ووفقا للخدمات، يقدر أن ألف طفل يموتون سنويا في المملكة المتحدة بسبب تسمم الحمل.

وسبب تسمم الحمل غير واضح، ولكن يعتقد بأن له علاقة بوجود مشكلة في المشيمة.

أعراض تسمم الحمل

وتشمل أعراض تسمم الحمل التالي:

ارتفاع ضغط الدم.

ظهور بروتين في البول (proteinuria).

تورم في القدمين والكاحلين والوجه واليدين ناجم عن احتباس السوائل.

صداع حاد.

مشاكل في الرؤية.

ألم أسفل الأضلاع.

العوامل التي تزيد خطر تسمم الحمل

معاناة الحامل من مرض السكري.

ارتفاع ضغط الدم.

مشاكل الكلى.

وجود مشاكل صحية معينة، مثل الذئبة الحمراء.

أن تسبق الإصابة بها في حمل سابق.

وجود تاريخ عائلي لهذه الحالة.

أن يكون عمر الحامل أكثر من أربعين عاما.

مرور عشر سنوات على الأقل على آخر حمل.

الحمل بتوائم.

أن يكون معامل كتلة الجسم لدى الحامل 35 أو أكثر.

مضاعفات تسمم الحمل

"كلامسيا" (eclampsia)، وفيها تحدث لدى الحامل تشنجات في العضلات وحركات لا إرادية، وقد تفقد الحامل الوعي، وهناك احتمالية قليلة -ولكنها موجودة- لحدوث عجز دائم أو تلف في الدماغ إذا كانت النوبة شديدة. ومع أن معظم المصابات يتعافين بشكل كامل، فإن واحدا من كل خمسين حالة تصاب بالكلامسيا تموت.

متلازمة هيلب (HELLP syndrome)، وهي متلازمة نادرة تصيب الكبد وتخثر الدم، وتحدث عادة بعد ولادة الطفل مباشرة، وهي خطيرة مثل الكلامسيا.

السكتة الدماغية.

فشل الكلى.

فشل الكبد.

مشاكل في تخثر الدم.

ولادة الطفل مبكرا.

نقص وزن الطفل.

موت الطفل في الرحم (stillbirth).

ويجب على الحامل مراجعة الطبيب للفحص الدوري ومعرفة عوامل الخطر للإصابة بتسمم الحمل، وللتعامل مع الحالة عند ظهورها بشكل مبكر وقبل تفاقمها.