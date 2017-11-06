كيف أتعامل مع تساقط الشعر؟

أريد نصيحة للشعر الخفيف، ما الذي يزيد كثافته؟ وكيف أتعامل مع تساقط الشعر؟

الجواب:

تجيب على الاستشارة الدكتورة نوف الصديقي استشارية أمراض جلدية وتناسلية في مؤسسة حمد الطبية في قطر.

وتقول إنه عموما بالنسبة للنساء فإن الإجهاد والتعب اليومي قد يؤديان إلى تساقط الشعر وقلة كثافته.

ونصحت الدكتورة بمراجعة طبيب الجلدية لمعرفة الأسباب، وهناك سيقوم الطبيب بالفحوص اللازمة لمعرفة أسباب تساقط الشعر.

وقالت إن الطبيب سيستبعد الأمراض العضوية.

وأضافت أن العلاجات التي قد تعطى تشمل الفيتامينات الخاصة بكثافة الشعر والمكملات الغذائية، وهناك أيضا بعض السوائل التي تحفز بصيلات الشعر.