ما جرثومة المعدة، وما أعراضها عند الكبار والأطفال، وهل هي معدية، وما علاجها؟

جرثومة المعدة

جرثومة المعدة، واسمها العلمي بكتيريا الملوية البوابية، أو "هيليكوباكتر بيلوري" (Helicobacter pylori)، هي نوع من البكتيريا التي تسبب العدوى في المعدة. وهي السبب الرئيسي لقرحة المعدة ويمكن أن تسبب التهاب المعدة وسرطان المعدة، وذلك وفقا لقاعدة بيانات "ميدلاين بلاس" (medlineplus) التابعة للمكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة الأميركية.

أعراض جرثومة المعدة

يعاني معظم الناس من البكتيريا لسنوات دون أن يعرفوا ذلك لعدم ظهور أي أعراض عليهم. كما أن الخبراء لا يعرفون السبب، وذلك وفقا لجامعة جونز هوبكنز (The Johns Hopkins University).

قد يكون لديك احمرار وتورم، وهذا يعني التهابا في بطانة معدتك، وهو ما يسمى التهاب المعدة.

وربما تصاب بقروح أو تقرحات هضمية في معدتك أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر).

قد تشمل أعراض القرحة آلاما في البطن، والتي يمكن أن تكون:

ألما خفيفا مستمرا.

ألما يحدث بعد 2 إلى 3 ساعات من تناول الطعام.

ألما يظهر ثم يختفي لعدة أيام أو أسابيع.

ألما يحدث في منتصف الليل عندما تكون معدتك فارغة.

ألما يختفي عند تناول الأدوية التي تقلل من مستوى حمض المعدة (مضادات الحموضة).

قد تشمل الأعراض الأخرى للقرحة:

فقدان الوزن.

عدم الشعور بالجوع.

انتفاخا.

التجشؤ.

الشعور باضطراب في المعدة أو الغثيان.

التقيؤ.

برازا أسود.

قد تبدو أعراض القرحة مثل مشاكل صحية أخرى. ودائما راجع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتأكد.





أعراض جرثومة المعدة عند الأطفال

كثير من الناس الذين يصابون بجرثومة المعدة لا يدركون ذلك. وفي كثير من الأحيان، لا تسبب هذه العدوى أعراضا، وذلك وفقا لموقع كيدز هيلث (kids health).

وعندما تسبب البكتيريا أعراضا، فإنها عادة ما تكون إما أعراض التهاب المعدة أو مرض القرحة الهضمية.

وعند الأطفال، قد تشمل أعراض التهاب المعدة:

الغثيان.

التقيؤ.

ألما في البطن.

الانتفاخ.

لدى الأطفال الأكبر سنا والبالغين، تكون أكثر أعراض القرحة الهضمية شيوعا هي ألم البطن الدائم أو الحارق، وعادة ما يكون في المنطقة الواقعة أسفل الضلوع وفوق السرة. وغالبا ما يزداد هذا الألم سوءا على معدة فارغة ويتحسن بمجرد تناول الطعام أو شرب الحليب أو تناول الأدوية المضادة للحموضة.

يمكن أن تسبب القرحة الهضمية التي تنزف:

القيء الدموي أو القيء الذي يشبه القهوة المطحونة.

برازا أسود أو دمويا أو يشبه القطران.

أعراض جرثومة المعدة للحامل

عموما هي نفس الأعراض السابقة، ومع ذلك يجب مراجعة الطبيب.

أسباب جرثومة المعدة

توجد جرثومة المعدة في حوالي 50% إلى 75% من سكان العالم، ولا تسبب المرض لمعظم الناس. ويعتقد أن جرثومة المعدة قد تنتشر عن طريق الطعام والماء غير النظيفين، أو من خلال ملامسة لعاب الشخص المصاب وسوائل الجسم الأخرى، وذلك وفقا لكليفلاند كلينيك (clevelandclinic).

ويمكن أن تنتقل جرثومة المعدة من شخص لآخر. وقد تم العثور على جرثومة المعدة في اللعاب واللويحات على الأسنان (plaque) والبراز. ويمكن أن تنتشر العدوى عن طريق التقبيل، كما تنتقل البكتيريا من أيدي أولئك الذين لم يغسلوها جيدا بعد التغوط.

ويعتقد العلماء أن جرثومة المعدة قد تنتشر أيضا من خلال الماء والغذاء الملوثين.

هل جرثومة المعدة معدية؟

نعم، جرثومة المعدة معدية ويمكن أن تنتقل من شخص لآخر.

هل جرثومة المعدة معدية بين الزوجين؟

جرثومة المعدة معدية ويمكن أن تنتقل بين الزوجين، وقد تم العثور على جرثومة المعدة في اللعاب، ويمكن أن تنتشر العدوى عن طريق التقبيل.

خطورة جرثومة المعدة

تتكاثر جرثومة المعدة في الطبقة المخاطية لبطانة المعدة والاثني عشر. وتفرز البكتيريا إنزيما يسمى "اليورياز" (urease) الذي يحول اليوريا إلى أمونيا. وهذه الأمونيا تحمي البكتيريا من حمض المعدة. وعندما تتكاثر جرثومة المعدة، فإنها تتغذى على أنسجة المعدة، مما يؤدي إلى التهاب المعدة وقرحة المعدة أو أحد المرضين.

العلاقة بين جرثومة المعدة وسرطان المعدة

إذا كان لديك عدوى جرثومة المعدة، فقد يزداد خطر إصابتك بسرطان المعدة لاحقا في الحياة. وإذا كان لديك تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان المعدة وعوامل أخرى لخطر الإصابة بالسرطان، على الرغم من أنه قد لا تكون لديك أعراض لقرحة المعدة، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء اختبار لجرثومة المعدة.

تحليل جرثومة المعدة

إذا اشتبه مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في أن بكتيريا الملوية البوابية قد تسبب قرحة في المعدة، فقد يطلب واحدا أو أكثر من الاختبارات التالية:

اختبار التنفس: في هذا الاختبار، تقوم بالزفير في كيس قبل وبعد شرب محلول. يقيس الاختبار كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في أنفاسك قبل شرب المحلول وبعده. ووجود مستوى أعلى بعد شرب المحلول يعني وجود بكتيريا الملوية البوابية.

اختبار البراز: يبحث هذا الاختبار عن دليل على بكتيريا الملوية البوابية في عينة البراز.

التنظير العلوي: يتم إدخال أنبوب مرن أسفل الحلق إلى المعدة. ويتم أخذ عينة أنسجة صغيرة من المعدة أو بطانة الأمعاء لفحص وجود جرثومة المعدة.





علاج جرثومة المعدة

إذا لم تكن لديك أعراض، فلا داعي للعلاج. وإذا تم تشخيصك بجرثومة المعدة، فتجنب تناول العقاقير المضادة للالتهابات. ويمكن أن تزيد هذه الأدوية من خطر الإصابة بالقرحة.

ويتم علاج القرحة التي تسببها جرثومة المعدة بمزيج من المضادات الحيوية ومثبط مضخة البروتون التي تقلل الحموضة، وفقا لكليفلاند كلينيك.

المضادات الحيوية: عادة ما يتم وصف نوعين من المضادات الحيوية. من بين الخيارات الشائعة أموكسيسيلين (amoxicillin) وكلاريثروميسين (clarithromycin) وميترونيدازول (metronidazole).

مثبطات مضخة البروتون: تشمل مثبطات مضخة البروتون شائعة الاستخدام لانزوبرازول (lansoprazole)، أوميبرازول (omeprazole)، بانتوبرازول (pantoprazole)، رابيبرازول (rabeprazole) أو إيزوميبرازول (esomeprazole).

البزموت سبساليسيلات (Bismuth subsalicylate): في بعض الأحيان يضاف هذا الدواء إلى المضادات الحيوية مع تركيبات مثبطات مضخة البروتون المذكورة أعلاه. ويحمي هذا الدواء بطانة المعدة.

عادة ما يتم أخذ العلاج المركب لمدة 14 يوما.

متى تموت جرثومة المعدة؟

لا يوجد دواء واحد يعالج عدوى جرثومة المعدة، وتتضمن معظم أنظمة العلاج تناول العديد من الأدوية لمدة 14 يوما.

وسيكرر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك اختبار التنفس والبراز أو أحدهما بعد الانتظار لمدة أسبوعين على الأقل عقب انتهاء العلاج بمثبط مضخة البروتون و4 أسابيع بعد الانتهاء من العلاج بالمضادات الحيوية.

متى تختفي أعراض جرثومة المعدة؟

أعراض جرثومة المعدة كما أسلفنا قد تكون ناجمة عن التهاب المعدة وقرحة المعدة. واختفاء هذه الأعراض يعتمد على علاج هذه الظروف الصحية.

علاج جرثومة المعدة بالأعشاب

تم إجراء العديد من الدراسات على علاجات جرثومة المعدة الطبيعية. وقللت معظم العلاجات من عدد البكتيريا في المعدة لكنها فشلت في القضاء عليها نهائيا، وذلك وفقا لتقرير في هيلث لاين (healthline).

استشر طبيبك قبل بدء أي علاج عشبي، هذه النصائح هي للاسترشاد العام، وليست بديلا عن الطبيب أبدا. ويجب ألا تستبدل العلاج الموصى به لجرثومة المعدة بالعلاجات الطبيعية.

بموافقة طبيبك، يمكنك استخدام العلاجات الطبيعية كعلاج مساعد. وهذا قد يزيد من آثار الأدوية التقليدية.

البروبيوتيك

تساعد البروبيوتيك في الحفاظ على التوازن بين بكتيريا الأمعاء الجيدة والمضرة. ووفقا لدراسة أجريت عام 2012، فإن تناول البروبيوتيك قبل أو بعد العلاج القياسي بجرثومة المعدة قد يحسّن معدلات التخلص من البكتيريا (eradication). تقتل المضادات الحيوية البكتيريا الجيدة والضارة في معدتك. وتساعد البروبيوتيك على تجديد البكتيريا النافعة.

الشاي الأخضر

أظهرت دراسة أجريت عام 2009 على الفئران أن الشاي الأخضر قد يساعد في قتل وإبطاء نمو جرثومة المعدة، كما أن تناول الشاي أثناء العدوى يقلل من شدة التهاب المعدة.

زيت الزيتون

أظهرت دراسة أجريت عام 2007 أن زيت الزيتون يتمتع بقدرات قوية مضادة للجراثيم ضد 8 سلالات من جرثومة المعدة.

براعم البروكلي

مركب في براعم البروكلي يسمى سلفورافان (sulphoraphane) قد يكون فعالا ضد جرثومة المعدة. وتشير الأبحاث التي أجريت على الفئران والبشر إلى أنه يقلل من التهاب المعدة.

علاج جرثومة المعدة بالثوم

لا يوجد أي علاج طبيعي فعال لجرثومة المعدة، لكن دراسة أجريت عام 2016 قالت إن للثوم تأثيرات مضادة لجرثومة المعدة، ويمكن وصفه مع الأدوية الروتينية لعلاج عدوى جرثومة المعدة.

وعليك أن تستشير طبيبك قبل استعمال الثوم. وكل هذه النصائح هي للاسترشاد العام، وليس بديلا عن الطبيب أبدا. ويجب ألا تستبدل الثوم بالعلاج الموصى به لجرثومة المعدة.

علاج جرثومة المعدة بالعسل

يُظهر العسل قدرات مضادة لجرثومة المعدة. لكن لم يظهر أي بحث حتى الآن أن العسل يمكنه القضاء على جرثومة المعدة بمفرده. ويرى الباحثون أن استخدام العسل مع العلاجات القياسية قد يقصر وقت العلاج.

وعليك أيضا أن تستشير طبيبك قبل استعمال العسل. وهذه النصائح هي للاسترشاد العام، وليس بديلا عن الطبيب أبدا. يجب ألا تستبدل العسل بالعلاج الموصى به لجرثومة المعدة.

تحليل جرثومة المعدة بالدم

تستخدم اختبارات الدم لقياس الأجسام المضادة لجرثومة المعدة (H pylori. Antibodies) الأجسام المضادة وهي بروتينات يصنعها جهاز المناعة في الجسم عندما يكتشف مواد ضارة مثل البكتيريا.

ويمكن لاختبارات الدم الخاصة بجرثومة المعدة معرفة ما إذا كان جسمك يحتوي على أجسام مضادة لجرثومة المعدة. ولا يمكنها معرفة ما إذا كانت لديك عدوى حالية أو مدة إصابتك بها. هذا لأن الاختبار يمكن أن يكون إيجابيا لسنوات، حتى لو تم علاج العدوى. ونتيجة لذلك، لا يمكن استخدام اختبارات الدم لمعرفة ما إذا كان قد تم الشفاء من العدوى بعد العلاج.

الوقاية من جرثومة المعدة

يمكنك تقليل خطر الإصابة بعدوى جرثومة المعدة عبر:

شرب الماء النظيف واستخدام الماء النظيف أثناء تحضير الطعام، وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت تعيش في مناطق من العالم معروفة بتلوث إمدادات المياه.

اغسل يديك جيدا لمدة 20 ثانية بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.

شكل جرثومة المعدة

وفقا لاختصاصي الأمراض الباطنية الدكتور مظفر حسان عبدالله -في حديث إلى برنامج الجزيرة هذا الصباح- فإن لجرثومة المعدة 3 أسواط تثبت نفسها بها وتتحرك بها، وهي تستطيع الدخول تحت بطانة المعدة.

وتحمي الملوية البوابية نفسها -وفق ما يقول اختصاصي الأمراض الباطنية- عبر إفراز مواد تغير من نظام حماية المعدة الحامضي.

وأضاف أنه بعد أن تغير بكتيريا الملوية البوابية نظام المعدة، تظهر أعراض على الشخص مثل الآلام وسوء الهضم والحموضة العالية والتقيؤ، لافتا إلى أن من الأعراض الخطيرة جدا -والتي تتطلب مراجعة الطبيب فورا- هي النزف، سواء عبر إخراج قيء يشبه القهوة، أو خروج براز أسود غامق.