عشرة أطعمة مهمة لصحة العين

ليس بالجزر وحده يقوى النظر، فهناك أطعمة عديدة تساعد في الحفاظ على صحة العين وتعزيزها، وقد ذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية عشرة من تلك الأطعمة، نسردها هنا.

1- الفلفل الأحمر النيئ: يزخر بفيتامين C الهام للأوعية الدموية في العين، ويساعد في الوقاية من الكاتاراكت (المياه البيضاء).

ويمكن إمداد الجسم بهذا الفيتامين أيضا من خلال تناول القرنبيط والفراولة والبابايا، ولكن يتعين تناول هذه الأطعمة في صورة نيئة حيث إن الحرارة تدمر فيتامين C. ويتميز الفلفل الأحمر أيضا باحتوائه على فيتامينات A وE المهمة أيضا للرؤية.

2- بذور دوار الشمس والمكسرات: يحتوي ثلاثون غراما من بذور دوار الشمس أو اللوز على نصف كمية فيتامين E التي يحتاجها جسم الشخص البالغ خلال اليوم. ويساهم فيتامين E مع بعض العناصر الغذائية الأخرى في إبطاء عملية التنكس البقعي المرتبط بالتقدم العمر، كما أن كميات كافية من فيتامين E يمكن أن تمنع الإصابة بالمياه البيضاء.

3- الخضراوات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب وتذخر بفيتامينيْ C وE والكاروتينات المعروفة باسم "اللوتين" و"الزياكسانثين" والتي تحد من خطر الإصابة بأمراض العيون المزمنة مثل التنكس البقعي والمياه البيضاء، كما أنها تحمي الشبكية من الضوء الأزرق الضار وما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals) التي تهاجم الخلايا.

4- السلمون: تحتاج شبكية العين إلى الأحماض الدهنية أوميغا 3 لكي تؤدي وظيفتها بشكل صحيح. وتوجد الأحماض الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة وفواكه البحر. ويحمي حمضا "DHA" و"EPA" من التنكس البقعي والغلوكوما (المياه الزرقاء).