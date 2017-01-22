حمام البخار يساعد في الحفاظ على صحة المخ

خلصت دراسة فنلندية إلى أن التردد على الساونا (حمام البخار) بشكل منتظم يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بـ

ووجد باحثون بجامعة إيسترن فينلاند علاقة بين التردد على الساونا وخفض أمراض الذاكرة بعد متابعة أكثر من 2300 فنلندي في منتصف العمر لمدة عشرين عاما.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين يترددون على الساونا من أربع إلى سبع مرات أسبوعيا أقل عرضة بنسبة 66% للإصابة بالخرف، وأقل عرضة بنسبة 65% للإصابة بألزهايمر من أولئك الذين يذهبون للساونا مرة واحدة أسبوعيا.

وقال كبير الباحثين وأستاذ الطب السريري بجامعة إيسترن فينلاند "أخذنا في الاعتبار عوامل أخرى في نمط الحياة مثل النشاط البدني والعوامل الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف ياري لوكانين: هناك تأثير مستقل للساونا على تلك النتائج.

ولاحظ أن الدراسة أشارت فقط لوجود ارتباط بين الساونا وأمراض الذاكرة، وأنه ينبغي تجسيد النتائج من خلال مزيد من الدراسات على فئات عمرية مختلفة وعلى جنسيات أخرى وعلى نساء.

كما خلصت النتائج التي نشرتها دورية "إيدج أند إيدجينغ" إلى أن الفوائد الصحية للساونا قد تمتد من القلب إلى المخ.