الرياضة تعلم الطفل كيف يستخدم جسمه بشكل سليم

قالت الجمعية الألمانية للطب‬ ‫الرياضي إن ممارسة الرياضة في الصغر تفيد الصحة في الكبر، حيث إنها تساعد‬ الأطفال على تعلم كيفية استخدام الجسم بشكل سليم.‬

‫وأوضحت الجمعية أن العظام والعضلات والأوتار والأربطة يجب التحكم‬ ‫بها بشكل متناغم بواسطة الجهاز العصبي المركزي، وذلك من أجل الحفاظ على‬ ‫وضعية منتصبة للجسم وتجنب السقوط.

‫وفي سن الطفولة تكون هذه الأعضاء قابلة للتشكيل جيدا، ويتم الاحتفاظ‬ ‫بالكثير مما تم تعلمه، لذا فإن ممارسة الرياضة في الصغر تعود بالفائدة‬ ‫في الكبر أيضا، فمن يقوي عضلاته في الطفولة قلما يعاني الشد العضلي‬ ‫في أوقات لاحقة من حياته. ‬

‫لذا تنصح الجمعية بأن يمارس الأطفال الرياضة والأنشطة الحركية كل يوم‬ ‫قدر المستطاع تحت إشراف مدرب متخصص، لأن التحميل الخاطئ أو المفرط على‬ ‫العظام والعضلات والمفاصل قد يؤدي إلى الإصابة بأضرار مزمنة.‬