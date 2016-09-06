احذر إضافة دهون للحوم الأضاحي أو استخدام الألية

نصح مدير الصحة بولاية قريرق قلعة التركية علي فاتح سلفي، بطهي لحوم الأضاحي بطريقتي الشواء أو السلق، ونصح في المقابل بالابتعاد عن القلي، مؤكدا على ضرورة عدم إضافة دهون إلى مأكولات اللحوم، بل تطهى بما فيها من دهن، وحث أيضا على تجنب استخدام دهون الألية (الذيل) أو الزبدة.

وفي حديث للأناضول عن نصائح التغذية خلال عيد الأضحى، دعا سلفي مرضى السكري والقلب والأوعية إلى عدم استهلاك اللحوم التي تحوي نسبة دهون عالية.

وأضاف "يجب عدم طهي اللحوم مدة طويلة وبدرجة حرارة عالية، أو بطريقة القلي، لأنها تتسبب في تشكل مواد مسرطنة متنوعة، كما يعد استهلاك اللحوم مع الخضروات طريقة صحية من ناحية تنويع الغذاء".

وأردف "يجب عدم إضافة دهون إلى مأكولات اللحوم، بل تطهى بدهون تلك اللحوم، وينبغي تجنب استخدام شحم الألية أو الزبدة، بشكل خاص، كما يجب إبعاد اللحوم عن الجمر عند الشواء، كي لا تحترق وتتفحم".

وأشار سلفي إلى ضرورة تجميد اللحوم بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة، مضيفا أنه يمكن حفظ اللحوم بدرجة (-2) لعدة أسابيع، وبدرجة (-18) لمدة أطول، محذرا من إعادة تجميدها.

وتابع أن "اللحوم قابلة للتلف بسهولة، وتذويب اللحوم المتجمدة بعد إخراجها من الثلاجات يشكل أرضية خصبة لبعض الكائنات الحية المجهرية، وهذا ما يهدد صحتنا".

وأضاف "يجب طهي اللحوم المجمدة مباشرة، وعدم إعادة تجميدها، ويجب تذويب التجميد عن اللحوم بوضعها في الأجزاء الأدنى من الثلاجة، لا تذويبها بدرجة حرارة الغرفة أو عبر أجهزة التدفئة المنزلية، لأن ذلك قد يجلب نتائج خطيرة على صحة الإنسان".