احذر إضافة دهون للحوم الأضاحي أو استخدام الألية
نصح مدير الصحة بولاية قريرق قلعة التركية علي فاتح سلفي، بطهي لحوم الأضاحي بطريقتي الشواء أو السلق، ونصح في المقابل بالابتعاد عن القلي، مؤكدا على ضرورة عدم إضافة دهون إلى مأكولات اللحوم، بل تطهى بما فيها من دهن، وحث أيضا على تجنب استخدام دهون الألية (الذيل) أو الزبدة.
وأضاف "يجب عدم طهي اللحوم مدة طويلة وبدرجة حرارة عالية، أو بطريقة القلي، لأنها تتسبب في تشكل مواد مسرطنة متنوعة، كما يعد استهلاك اللحوم مع الخضروات طريقة صحية من ناحية تنويع الغذاء".
وأردف "يجب عدم إضافة دهون إلى مأكولات اللحوم، بل تطهى بدهون تلك اللحوم، وينبغي تجنب استخدام شحم الألية أو الزبدة، بشكل خاص، كما يجب إبعاد اللحوم عن الجمر عند الشواء، كي لا تحترق وتتفحم".
وأشار سلفي إلى ضرورة تجميد اللحوم بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة، مضيفا أنه يمكن حفظ اللحوم بدرجة (-2) لعدة أسابيع، وبدرجة (-18) لمدة أطول، محذرا من إعادة تجميدها.
وتابع أن "اللحوم قابلة للتلف بسهولة، وتذويب اللحوم المتجمدة بعد إخراجها من الثلاجات يشكل أرضية خصبة لبعض الكائنات الحية المجهرية، وهذا ما يهدد صحتنا".
وأضاف "يجب طهي اللحوم المجمدة مباشرة، وعدم إعادة تجميدها، ويجب تذويب التجميد عن اللحوم بوضعها في الأجزاء الأدنى من الثلاجة، لا تذويبها بدرجة حرارة الغرفة أو عبر أجهزة التدفئة المنزلية، لأن ذلك قد يجلب نتائج خطيرة على صحة الإنسان".
الحوامل
من جهتها حذرت رئيسة جمعية "القابلات القانونيات" التركية (غير حكومية) نازان قره خان، الحوامل من استهلاك اللحوم بكثرة خلال عيد الأضحى لأن ذلك من شأنه الإضرار بصحة الجنين.
وأشارت قره خان -في حديث للأناضول- إلى أن وجبة واحدة من اللحوم تكفي ومثالية، لكن إذا كانت الحامل ترغب في تناول المزيد فيجب أن لا يزيد ذلك على وجبتين.
ولفتت قره خان إلى أن الحوامل ستواجهن مشاكل في الهضم في حال تناولهن اللحوم بكميات كبيرة، كما أنه قد يضر بالجنين.
وأضافت "إذا كانت لدى الحامل مخاوف من الإصابة بمرض ضغط الدم، فإن الإفراط قليلا في تناول اللحوم، قد يؤدي إلى التعجيل بالمرض".
ولكن قره خان أشارت في الوقت نفسه إلى أهمية استهلاك اللحوم الحمراء من أجل نمو أعضاء الجنين، باعتبارها أهم مصدر للبروتينات خلال تلك الفترة.
وأضافت أن اللحوم مهمة خلال هذه الفترة، مؤكدة أنه لتحقيق الفائدة القصوى من اللحوم فيجب استهلاكها مع فيتامين "سي"، مشيرة إلى أن تناول الخضروات وعصير البرتقال إلى جانب اللحوم أمر في غاية الأهمية.
وأكدت على أضرار استهلاك اللحوم النيئة، مضيفة أنه ينبغي للحوامل الابتعاد عن كل شيء يحوي لحوما نيئة، وقالت "إذا لم نطه اللحوم بشكل جيد، فإن بعض الجراثيم الموجودة داخلها ستنتقل إلى المرأة وتتسبب في مرضها، وقد يتأثر الجنين".
كما حذرت قره خان من استهلاك الحلويات بكميات كبيرة خلال العيد، داعية الحوامل إلى تفضيل الحلويات التي تصنع من الحليب دون المبالغة في الكمية.