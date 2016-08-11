حتى تأكل كبطل أولمبي

هل تساءلت ما هو النظام الغذائي الذي يتبعه الرياضيون المشاركون في أولمبياد ريو 2016 في البرازيل؟ الطريف أن أحد الرياضيين المشاركين يبدأ بشطيرة زبدة فول سوداني ومربى، وينتهي بالبوظة.

ويتم تخطيط البرنامج الغذائي للرياضيين بالاستعانة بأخصائيي التغذية، وهو يأخذ بعين الاعتبار مقدار احتياجات الشخص للسعرات الحرارية، وبنية الجسم وما يحتاجه من مواد غذائية كالبروتينات والفيتامينات والدهون.

كما يأخذ النظام الغذائي بعين الاعتبار طبيعة الرياضة التي يمارسها، فمثلا هل يحتاج إلى دفعات قصيرة ولكن قوية جدا من الطاقة مثل الرباعين، أو دفعات متوسطة وطويلة من الطاقة مثل عدائي المسافات الطويلة.

والتالي نماذج لوجبات غذائية لرياضيين مشاركين بأولمبياد ريو: