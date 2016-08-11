حتى تأكل كبطل أولمبي
آخر تحديث: 14/2/202303:32 AM (مكة المكرمة)
هل تساءلت ما هو النظام الغذائي الذي يتبعه الرياضيون المشاركون في أولمبياد ريو 2016 في البرازيل؟ الطريف أن أحد الرياضيين المشاركين يبدأ بشطيرة زبدة فول سوداني ومربى، وينتهي بالبوظة.
ويتم تخطيط البرنامج الغذائي للرياضيين بالاستعانة بأخصائيي التغذية، وهو يأخذ بعين الاعتبار مقدار احتياجات الشخص للسعرات الحرارية، وبنية الجسم وما يحتاجه من مواد غذائية كالبروتينات والفيتامينات والدهون.
كما يأخذ النظام الغذائي بعين الاعتبار طبيعة الرياضة التي يمارسها، فمثلا هل يحتاج إلى دفعات قصيرة ولكن قوية جدا من الطاقة مثل الرباعين، أو دفعات متوسطة وطويلة من الطاقة مثل عدائي المسافات الطويلة.
والتالي نماذج لوجبات غذائية لرياضيين مشاركين بأولمبياد ريو:
- شطيرة من خبز التورتيلا مع زبدة الفول السوداني والمربى.
- شطيرة لحم مدخن وبيض وجبن.
- حمص.
- معكرونة مع صدر دجاج.
- سلطة خضراء.
- "بريتزيل" (pretzel chips).
- توت بري مجفف.
- وعاء من الحبوب.
- برغر بقري مع بطاطا حلوة مقلية وسلطة.
- سباغيتي.
- كرات اللحم.
- مخفوق البروتين.
- خليط الشوفان مع زبدة اللوز والموز والتوت والجوز والعسل والفواكه المجففة.
المصدر : تايم