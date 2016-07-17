تجد بعض النساء أن الدورة الشهرية ليست منتظمة دائما، فقد تكون مبكرة أو متأخرة، وربما تتنوع في مدتها وشدتها، فما أسباب ذلك؟ وكيف التعامل معه؟

تستمر دورة الحيض 28 يوما، ولكن يمكن أن تتفاوت بين 24 و35 يوما، وبعد سن البلوغ تصبح دورة الطمث عند معظم النساء طبيعية، ويكون الفاصل بين الدورات متماثلا تقريبا. ويستمر النزف الطمثي لما بين يومين وسبعة عادة، والمتوسط هو خمسة أيام.

ويعد عدم انتظام الدورة الشهرية أمرا شائعا خلال فترة البلوغ أو قبل سن اليأس (انقطاع الطمث). ولا تكون المعالجة خلال هاتين الفترتين ضرورية عادة.

أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية

يرجع عدم انتظام الدورة الشهرية إلى تسعة أسباب:

الأول: الخلل في التوازن بين هرموني الإستروجين والبروجستيرون.

الثاني: نقص الوزن الشديد أو زيادة الوزن الشديدة.

الثالث: الإفراط في ممارسة التمارين.

الرابع: الإرهاق النفسي.

الخامس: اضطرابات الغدة الدرقية.

السادس: وسائل منع الحمل، إذ يمكن أن تؤدي اللوالب (intrauterine devices IUDs) أو حبوب منع الحمل إلى تبقيع (نزول القليل من الدم) بين الدورات الشهرية. كما يمكن أن يسبب اللولب نزفا شديدا طمثيا أيضا.

وتشيع النزوف الخفيفة، المعروفة باسم النزوف الاختراقية (breakthrough bleeds) أو نزوف منتصف دورة الطمث، عند استخدام حبوب منع الحمل لأول مرة، وهي أخف وأقصر من الدورات الشهرية الطبيعية عادة، كما تتوقف في غضون الأشهر القليلة الأولى عادة.

السابع: تغيير الطريقة التي تتخذها المرأة لمنع الحمل.

الثامن: متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وتحدث عندما تظهر كيسات صغيرة جدا (أكياس صغيرة مملوءة بسائل) في المبيضين. وتتجلى الأعراض المعتادة لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات بدورات غير منتظمة أو خفيفة، أو بغياب الدورات الشهرية تماما، ويعود ذلك إلى أن الإباضة قد لا تحدث على ما هو مألوف.

كما قد يكون إنتاج الهرمونات غير متوازن أيضا، فضلا عن احتمال زيادة مستويات هرمون التستوستيرون على الحد الطبيعي (التستوستيرون هو هرمون ذكري لا يوجد منه لدى المرأة سوى كمية صغيرة عادة).

التاسع: المشاكل النسائية، إذ يمكن أن يكون النزف الطمثي غير المنتظم بسبب حمل غير متوقع أو إجهاض مبكر أو مشاكل في الرحم أو المبيضين. وقد يحيل الطبيب المريضة إلى طبيب متخصص في أمراض الجهاز التناسلي للإناث إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الاستقصاء والمعالجة.

أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية للمتزوجات

هي الأسباب نفسها لعدم انتظام الدورة الشهرية المذكورة في الفقرة السابقة

عدم نزول الدورة الشهرية

عدم نزول الدورة الشهرية قد يكون ناجما عن حالتين:

أولا: تأخر أو عدم انتظام الدورة الشهرية، وللأسباب يرجى الرجوع للفقرات السابقة.

ثانيا: انقطاع الدورة الشهرية، وهذا من أسبابه وفقا لموقع أدلة MSD الإرشادية:

الحمل

الرضاعة الطبيعية

خلل وظيفي في تحت المهاد hypothalamus

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

انقطاع الحيض المبكر، premature menopause وهو نهاية دائمة لفترات الحيض قبل بلوغ سن الـ40. يحدث ذلك نتيجة عدم تحرير المبيضين للبويضات (الإباضة) بانتظام ويصبحان أقل قدرة على إنتاج هرمونات

خلل وظيفي في الغدة النخامية أو الغدة الدرقية

استعمال أدوية معينة، مثل أقراص منع الحمل أو مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للذهان

ويعد الحمل السبب الأكثر شيوعا لانقطاع الحيض عند النساء في سن الإنجاب.

عدم توقف الدورة الشهرية

عدم توقف الدورة الشهرية، يعرف أيضا باسم الدورة الشهرية الطويلة. وبشكل عام، تستمر الفترة ما بين 3 إلى 7 أيام. تعتبر الدورة الشهرية التي تدوم أكثر من 7 أيام فترة طويلة، وذلك وفقا لتقرير في هيلث لاين healthline.

غزارة الطمث

قد يشير طبيبك إلى الدورة الشهرية التي تدوم أكثر من أسبوع باسم غزارة الطمث. قد يتم أيضا تشخيص إصابتك بغزارة الطمث إذا كنت تعانين من نزيف حاد بشكل غير عادي يستمر لأقل من أسبوع.

مشاكل قد تشير إليها الدورة الشهرية الطويلة

مشاكل هرمونية

تشوهات الرحم

سرطان

من المهم أن ترى طبيبك إذا كنت تعانين من دورة شهرية طويلة أو ثقيلة حتى يتمكن من تحديد السبب الأساسي أو استبعاد الأسباب المحتملة الأكثر خطورة.

أسباب عدم توقف الدورة الشهرية

التغيرات الهرمونية والإباضة

قد تؤدي التغييرات في الهرمونات أو الإباضة إلى إطالة الدورة الشهرية. قد تلاحظين تغيرات هرمونية عندما تأتي دورتك الشهرية لأول مرة خلال فترة البلوغ أو في فترة ما قبل انقطاع الطمث. قد تعانين أيضا من اختلال التوازن الهرموني من حالات صحية مختلفة، مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبايض.

إذا لم تكن هرموناتك في المستوى الطبيعي أو إذا لم تتم الإباضة في جسمك أثناء الدورة الشهرية، فقد تصبح بطانة الرحم سميكة للغاية. عندما يتخلص جسمك أخيرا من البطانة، قد تمر بدورة شهرية أطول من المعتاد.

الأدوية

قد تواجهين دورة شهرية طويلة بسبب الأدوية التي تتناولينها، يمكن أن تشمل:

موانع الحمل

الإسبرين ومرققات الدم الأخرى

مضادات الالتهاب

الحمل

رغم أنها ليست دورة شهرية في الواقع، فإن النزيف المهبلي الممتد قد يكون علامة على حمل غير آمن أو غير قابل للحياة، مثل الحمل خارج الرحم أو الإجهاض.

قد يكون لديك أيضا نزيف ممتد أثناء الحمل إذا كانت لديك حالة مثل المشيمة المنزاحة.

إذا كانت نتيجة اختبار الحمل إيجابية وكنت تعانين من نزيف مهبلي، فاستشيري مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

الأورام الليفية الرحمية أو السلائل

يمكن أن تؤدي الأورام الليفية Uterine fibroids والسلائل polyps إلى نزيف ممتد وغزير في بعض الأحيان.

تحدث الأورام الليفية عندما تبدأ الأنسجة العضلية في النمو في جدار الرحم.

كما تنجم السلائل عن عدم انتظام نمو الأنسجة في الرحم وتتسبب في نمو الأورام الصغيرة.

بشكل عام، لا تعتبر الأورام الليفية أو والسلائل سرطانية.

العضال الغدي Adenomyosis

العضال الغدي هو نوع آخر من تراكم الأنسجة. تحدث الحالة عندما تندمج بطانة الرحم أو بطانة الرحم في عضلات الرحم. هذا يمكن أن يؤدي إلى دورة شهرية طويلة أو غزيرة.

مشكلة في الغدة الدرقية

قد يكون لديك دورة شهرية طويلة إذا كان أداء الغدة الدرقية لديك ضعيفا، تعرف هذه الحالة باسم قصور الغدة الدرقية.

مشكلة في تخثر الدم Bleeding condition

قد تكونين مصابة بحالة تؤثر على قدرة جسمك على تجلط الدم، مما يتسبب في دورة شهرية طويلة. اثنان من هذه الحالات هما الهيموفيليا hemophilia ومرض فون ويلبراند von Willebrand’s disease.

قد تكون الدورة الشهرية الطويلة هي العلامة الوحيدة على إحدى هذه الحالات، أو قد تكون لديك أعراض أخرى.

البدانة

الوزن الزائد قد يسبب دورة شهرية طويلة. وذلك لأن الأنسجة الدهنية يمكن أن تجعل جسمك ينتج المزيد من الإستروجين. يمكن أن يؤدي هذا الإستروجين الزائد إلى تغيير في دورتك الشهرية.

مرض التهاب الحوض Pelvic inflammatory disease

يحدث مرض التهاب الحوض عندما تصيب البكتيريا الأعضاء التناسلية. بالإضافة إلى التغييرات في الدورة الشهرية، يمكن أن يؤدي مرض التهاب الحوض أيضا إلى إفرازات مهبلية غير طبيعية من بين أعراض أخرى.

السرطان

قد تكون الدورة الشهرية الطويلة علامة على الإصابة بسرطان الرحم أو عنق الرحم. بالنسبة لبعض النساء، قد يكون هذا أحد الأعراض المبكرة لأي من هذه السرطانات.

علاج عدم انتظام الدورة الشهرية

يكثر اضطراب دورة الطمث في فترة البلوغ أو قبل سن اليأس (انقطاع الطمث)، ولذا لا تكون المعالجة في هذه الحالات ضرورية عادة.

ولكن إذا كانت المريضة قلقة بسبب غزارة دورات الطمث أو طول مدتها أو زيادة تواترها، أو بسبب حدوث نزف أو تبقيع (spotting) بين فترات الحيض أو بعد الجماع، فيجب عليها مراجعة الطبيب.

سوف يطرح الطبيب أسئلة عن فترات الحيض، ونمط حياة المريضة، وتاريخها الطبي، لمعرفة السبب الكامن وراء عدم انتظام دورة الطمث عندها، وتعتمد أي معالجة ضرورية على سبب عدم انتظام الدورة، وتشمل:

1- تغيير طريقة منع الحمل

إذا كانت المريضة قد وضعت مؤخرا لولبا داخل الرحم، وبدأت تعاني من طمث غير منتظم لم يستقر في غضون أشهر قليلة، فيجب أن تناقش مع الطبيب التحول إلى طريقة أخرى لمنع الحمل، إذا كانت المريضة قد بدأت تأخذ حبوبا جديدة لمنع الحمل، وأدت إلى طمث غير منتظم، فقد تنصح بتغييرها إلى نوع آخر من حبوب منع الحمل.

2- معالجة متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

أما النساء البدينات المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، فيمكن أن تتحسن الأعراض لديهن بإنقاص الوزن، الذي سوف يفيد في عدم انتظام الدورات الشهرية أيضا، فمن خلال إنقاص الوزن لن يحتاج الجسم إلى إنتاج المزيد من الإنسولين، مما يقلل من مستويات هرمون التستوستيرون، ويحسن الفرصة في الإباضة. وتشتمل المعالجات الأخرى لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات على المعالجة الهرمونية ومعالجة مرض السكري.





3- معالجة فرط نشاط الغدة الدرقية

وفرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة مرضية تفرز فيها الغدة كميات كبيرة من هرمون الثيروكسين، مما يترك آثارا على الجسم مثل فقدان الوزن المفاجئ وتسارع نبضات القلب والعصبية. وفي حال عدم علاجه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل فقدان البصر وقصور القلب.

4- طلب المشورة النفسية

إذ قد يوصي الطبيب بتقنيات الاسترخاء، والتعامل مع الوضع النفسي الصعب الذي تمر به المرأة.

انقطاع الدورة الشهرية

من جهته قال الدكتور كريستيان ألبرينج إن ‫انقطاع الدورة الشهرية له أسباب أخرى غير الحمل، وأبرزها اضطرابات الغدة ‫الدرقية؛ حيث يؤثر فرط نشاط الدرقية أو قصور الغدة الدرقية بالسلب على التوازن ‫الهرموني، ومن ثم تنقطع الدورة الشهرية.

‫وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أن انقطاع الدورة الشهرية قد يرجع ‫أيضا إلى تعاطي بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان أو ‫العلاج الكيميائي.

‫ومن الأسباب الأخرى التوقف عن تعاطي حبوب منع الحمل؛ حيث يحتاج الجسم بعض الوقت كي يستعيد توازنه الهرموني.

ومن الأسباب أيضا بدء مرحلة انقطاع الطمث (سن ‫اليأس) مبكرا، التي تبدأ عادة في سن الأربعين.

‫وقد يحدث انقطاع الدورة الشهرية أيضا بسبب الإصابة بالسكري، سواء من ‫النوع الأول أو الثاني؛ نظرا لأن الأنسولين يلعب دورا مهما في التحكم في ‫هرمونات أخرى ذات أهمية للدورة الشهرية.

‫‫وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع انقطاع الدورة الشهرية إلى التغيرات الشديدة ‫في الوزن، خاصة نقص الوزن؛ حيث يتسبب نقص الوزن في تراجع إنتاج هرمون ‫الأستروجين المهم لضبط الدورة الشهرية.

‫وعلى أية حال، ينبغي استشارة طبيب أمراض نساء لتحديد السبب الحقيقي ‫الكامن وراء انقطاع الدورة الشهرية.

حساب موعد الدورة الشهرية والحمل

في دورة مدتها 28 يوما -وهي المدة العادية للدورة الشهرية- سيحدث التبويض Ovulation تقريبا في اليوم الـ14 من الدورة.

الآن ولحدوث الحمل، فإن أيام الخصوبة في الدورة الشهرية العادية عادة ما تكون بين اليوم الثامن والـ15 من الدورة. نتيجة لذلك، يكون معدل فترة الخصوبة 6 أيام (5 أيام قبل الإباضة، فضلا عن اليوم الذي يليها)، وهي الفترة التي يجب أن يحدث فيها الجماع لزيادة احتمالية الحمل.