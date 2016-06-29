كل ما تحتاج معرفته عن التعرق المرضي
يعد التعرق عملية فسيولوجية للحفاظ على درجة حرارة الجسم، فمن خلال تبخر العرق يتم سحب الحرارة من الجسم، وبالتالي يتم حمايته من السخونة المفرطة، ولكن هناك بعض الأشخاص يعانون من التعرق بشكل يزيد عن الحاجة التي تلزم لتنظيم درجة حرارة الجسم، وعندئذ يتم تشخيص هذه الحالة باسم التعرق المرضي أو ما يعرف باسم فرط التعرق.
وقال كبير الأطباء بقسم الأمراض الجلدية والحساسية بمستشفى ميونيخ الجامعي البروفيسور غيرد غاوغليتس، إنه ليس هناك تعريف دقيق لحالة فرط التعرق. وأضاف أنه في حالة التعرق المرضي فإن الجسم يتصبب عرقا دون الارتباط بدرجة الحرارة أو المجهود البدني.
من جانبه، قال البروفيسور توماس ديرشكه، من الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية، إنه لا يمكن مقارنة فرط التعرق بحالة تعرق الجسم أثناء ممارسة الرياضة، حيث يظهر العرق على المصابين بغزارة.
وهناك نوعان من فرط التعرق: الأولي والثانوي، وأوضح غاوغليتس أن الشكل الأولي من فرط التعرق لا يرجع إلى أسباب مرضية، ولكن المرضى ربما يكون لديهم غدد عرقية أكبر، يتم تحفيزها بشكل زائد. وقد يرجع فرط التعرق إلى أسباب نفسية مثل الخوف والقلق والإجهاد المفرط.
وفي حالة الإصابة بفرط التعرق الثانوي فإن التعرق بشكل زائد يكون عرضاً لأحد الأمراض الأخرى. وقال ديرشكه إن فرط التعرق الثانوي قد يحدث بسبب الإصابة بمرض السكري أو المشكلات الهرمونية مثل الغدة الدرقية أو السرطان.
وبدورها، تنصح الطبيبة أورسولا هيلبيرت مولينغ مَن يعاني من التعرق الشديد أثناء الليل باستشارة الطبيب لاستبيان أسباب هذه المشكلة.
أشكال التعرق المرضي
إذا كان المريض يعاني من التعرق الشديد في أحد مواضع الجسم أو أكثر، فإن الحديث هنا يدور حول فرط التعرق الموضعي، وعادةً ما يكون ذلك من الشكل الأولي لفرط التعرق، بمعنى أنه يحدث من دون أي أسباب مرضية. وأشار البروفيسور غاوغليتس إلى أن هذا الشكل من المرض يظهر تحت الإبطين وراحة اليدين وباطن القدم.
أما في حالة التعرق العام فيتصبب المريض عرقا من جميع أجزاء الجسم بالكامل، وغالبا ما يرجع ذلك إلى الإصابة بأحد الأمراض الأخرى. ولا يوجد حالياً اختبار معياري لتشخيص حالة فرط التعرق، ولذلك فإن تشخيص الحالة المرضية يعتمد في الأساس على التحدث مع المريض.
يمثل فرط التعرق مشكلة كبيرة للمريض إذا كان يعمل في مجال التعامل مع الجمهور، كأحد البنوك مثلاً. وأوضح البروفيسور ديرشكه "يحاول بعض المرضى إخفاء التعرق الشديد من خلال قطع الملابس أو منشفة، ويعاني المرضى بشدة جراء فرط التعرق، إذا كان يتعين عليهم الترحيب بالأشخاص عن طريق المصافحة، ففي هذه الحالة يستحيل عليهم إخفاء أثار التعرق، ومع ذلك فإن فرط التعرق ليس له علاقة بنقص النظافة الشخصية".
العلاج
ولفرط التعرق عدة خيارات علاجية، منها على سبيل المثال مزيل رائحة العرق مع نسبة أعلى من كلوريد الألومنيوم. وأوضح البروفيسور غاوغليتس أنه على الرغم من وجود دراسة تشير إلى أن مزيلات العرق هذه من مسببات سرطان الثدي، فإنه لا توجد بيانات واضحة حول هذا الشأن، ولذلك فإنه لا يتم استبعادها كوسيلة للعلاج.
وأكد البروفيسور الألماني أنه لا يجوز وضع مزيلات رائحة العرق بعد إزالة الشعر تحت الإبطين أو أن يتم وضعها بتركيزات عالية لا لزوم لها.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتم علاج فرط التعرق عن طريق ما يعرف باسم طريقة "الرحلان الشاردي"، حيث يتم تمرير تيار كهربائي بالمناطق المصابة بفرط التعرق. وتعمل هذه الطريقة على منع نشاط الغدد العرقية، ويتم إجراؤها على جلسات متعددة، وبالتالي فإنها تستغرق وقتاً طويلاً.
طرق أخرى
وعلاوة على ذلك، هناك بعض الإجراءات الأخرى التي تعمل على الحد من التعرق، حيث أوضح البروفيسور ديرشكه أن هناك إجراء يعتمد على عملية استخراج البنية العصبية وتدميرها، وهناك طريقة أخرى أكثر جذرية يتم فيها قطع الأعصاب. ومع ذلك تنطوي هذه الطريقة على خطورة، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعزيز إفراز الجسم للعرق في مواضع أخرى، وهو ما يعرف باسم التعرق التعويضي. ولذلك فإن البروفيسور الألماني غيرد غاوغليتس يرى أن هذه الطريقة تعتبر الوسيلة الأخيرة للتخفيف من فرط التعرق.
ويمكن استعمال الأدوية والعقاقير في حالة الإصابة بالتعرق المرضي، حيث يتم الاعتماد أيضاً على أدوية مضادات الكولين في حالة الإصابة بالتعرق العام، ولا يمكن استعمالها في حالات التعرق الموضعي.
ويمكن للمرء أن يقوم ببعض الإجراءات البسيطة للتخفيف من حدة التعرق المرضي من خلال المواظبة على تمارين الاسترخاء والاشتراك في دورات اليوغا أو تمارين استرخاء العضلات التدريجي، بالإضافة إلى أن الاستحمام بماء بارد وساخن بشكل متبادل يساعد على التخفيف من حدة فرط التعرق.
وينصح البروفيسور الألماني بإزالة الشعر تحت الإبطين لمنع ظهور الروائح الكريهة، علاوة على عدم تناول القهوة والأطعمة الحريفة.