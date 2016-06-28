توصية بعدم أكل البيض أثناء العمرة

د. أسامة أبو الرب

نصح خبير في طب السفر المعتمرين بتجنب تناول البيض خلال أدائهم العمرة، وذلك لتقليل مخاطر تعرضهم للتسمم بالسالمونيلا.

وقال مسؤول عيادة طب السفر في المستشفى الأهلي في قطر الدكتور عبد الإله بكسراوي، خلال استضافته في عيادة الجزيرة بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2016، إن الميكروبات خاصة السالمونيلا يسهل انتشارها في مادة البيض خاصة إذا كان نيئا أو غير مطبوخ جيدا، وهو أمر قد يكون من الصعب التأكد منه عند الأكل في المطاعم.

ونصح الدكتور بتلافي البيض أو الحذر الشديد خلال تناوله في هذ الفترة، قائلا: "الشخص يسافر لأداء العمرة في أسبوع مثلا، ولكن تخيل أن يقضي ثلاثة أيام منها في المستشفى نتيجة التسمم".

وقال إن من أعراض هذا التسمم الحمى وآلام البطن والإسهال الشديد والقيء، وإنه ربما يؤدي إلى أمور أخرى.