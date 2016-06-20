هل البيض في السحور صحي؟

د. أسامة أبو الرب

هل تناول البيض في السحور صحي؟ وهل يمكن لمريض الغدة الدرقية الصوم؟ وهل يمكن للجميع شرب مشروب العرق سوس؟ هذه الأسئلة وغيرها تناولتها وهل يمكن للجميع شرب مشروب العرق سوس؟ هذه الأسئلة وغيرها تناولتها عيادة الجزيرة أمس الأحد في حلقة حازت أكثر من 86 ألف مشاهدة.

واستضافت حلقة 20 يونيو/حزيران 2016 من "عيادة الجزيرة" استشاري الغدد الصماء والسكري في المستشفى الأهلي في قطر الدكتور نبيل عسه.

وقال الدكتور إنه يمكن تناول البيض المسلوق في السحور دون المقلي، مضيفا أن البيض -لأنه من البروتينات- يعطي شعورا بالشبع.

أما بالنسبة للبيض المقلي، فقال الدكتور إنه يصبح دسما نتيجة الزيت أو الزبد أو السمن المقلي فيه، مضيفا أنه حتى زيت الزيتون عندما يستخدم في قلي البيض فإنه يفقد من خصائصه الصحية.

كما أشار إلى أن تناول الطعام الدسم في السحور -مثل البيض المقلي أو السمبوسك المقلي أو الدهون أو الشحوم- يؤدي إلى الشعور بالعطش.

وهذه بعض النقاط التي تحدث عنها الدكتور عسه:

في حالة الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، إذا كان في بدايته وكان العلاج في الأسابيع الأولى، فيفضل في هذه الحالة عدم الصيام.

مريض فرط نشاط الغدة الدرقية يمكنه الصيام بعد شهرين من العلاج.

بالنسبة لمرضى قصور الغدة الدرقية، يجب الحرص على تناول علاجه على معدة فارغة، وهذا يتحقق بعد الأكل بثلاث أو أربع ساعات أو قبل الطعام بساعة واحدة.

الدكتور نصح بالتقليل من الأطعمة الغنية بالدهون والدسمة، مثل المقلية، وذلك لأسباب عدة منها تقليل مشكلة الحموضة.

مشروب عرق السوس المشهور في رمضان ينصح بعدم شربه من قبل مرضى ارتفاع ضغط الدم أو القصور القلبي، أو المرضى المسنين، أو المرضى الذين يعانون من قصور الكلى.

مشروب عرق السوس المشهور في رمضان ينصح بعدم شربه من قبل مرضى ارتفاع ضغط الدم أو القصور القلبي، أو المرضى المسنين، أو المرضى الذين يعانون من قصور الكلى. حتى بالنسبة للأصحاء ينصح بالاعتدال في شرب العرق سوس، أي شرب كوب واحد فقط.

السحور يجب أن يكون غنيا بالسكريات المعقدة التي يكون امتصاصها بطيئا، مثل الخبز الأسمر، وكذلك يجب أن يكون غنيا بالبروتينات مثل البيض والجبنة، لأن وجود البروتينات في السحور يعطي شعورا بالشبع.

الدسم على السحور يسبب العطش.

والدكتور نبيل عسه هو استشاري الغدد الصماء والسكري في المستشفى الأهلي في قطر، وهو حاصل على البورد الأميركي في الطب الباطني، وكان رئيس قسم الغدد الصماء في جامعة دمشق من 1998 إلى 2004، وهو الرئيس السابق لجمعية الغدد الصماء والسكري السورية.