أطعمة تنظف أسنانك في رمضان

في رمضان يقل إفراز اللعاب نتيجة الصيام، كما يفرط البعض في تناول السكريات والحلويات، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة لمخاطر التسوس، ولكن هناك أطعمة وأشربة قد تساعدك في حماية أسنانك في شهر رمضان, فما هي؟

تقول طبيبة الأسنان في مدينة بون كاترين خالدي إن هناك بعض الأطعمة التي تحمي الأسنان من التسوس، مثل الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الكالسيوم، مضيفة أنها تساعد على إعادة تمعدن مينا الأسنان وتقويته.

لذلك تنصح الطبيبة خالدي بتناول الأجبان ومنتجات الحليب، إذ تحتوي على كمية عالية من الكالسيوم الذي يساعد على تقوية الأسنان وحمايتها من فقدان المواد المكونة للأسنان.

كما أن مضغ بعض أنواع الخضروات بشكل مكثف مفيد أيضاً للأسنان، وترجع خالدي السبب إلى أن المضغ يحفز إنتاج اللعاب الذي يعد الدرع الواقية للأسنان، فاللعاب يحيد الأحماض الضارة.

كما يعد العدس والبازلاء والفاصولياء من الأطعمة الغنية بالفلورايد والكالسيوم، مما يجعلها مفيدة جداً لمينا السن، علماً بأن الفلورايد يعزز إعادة التمعدن، مما يحمي مينا الأسنان من البكتيريا الضارة وبالتالي يقلل من مخاطر تسوس الأسنان.

فضلاً عن أن الفلورايد يسبب اضطراب عملية الأيض لدى البكتيريا الموجودة في الفم، مما يخفض من إنتاجها للأحماض المسببة للتسوس.

وإلى جانب البقوليات، يتصدر الجزر والملفوف والفلفل الأخضر قائمة الخضروات المفيدة للصحة والأسنان أيضاً. وأكثر ما يميز هذه الخضروات هو انخفاض كمية الحموضة فيها، مما يحد من تعرض الأسنان للأحماض الضارة. ومن الأفضل تناول هذه الخضار نيئة ومضغها جيداً لتحفيز إنتاج اللعاب.