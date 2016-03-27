كيف تحافظ على البيض طازجا وصحيا لمدة طويلة؟

لا يخلو أي مطبخ من البيض، ففوائده الصحية كثيرة، سواء كان مسلوقاً أو مخفوقاً، لكن طرق حفظه قد تؤثر على جودته.

ويحتوي البيض -حسب موقع "هايل براكسيس" العلمي الألماني- على البروتين والأحماض الدهنية والأملاح المعدنية كالفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد وفيتاميني "إيه" و"بي".

ويبلغ معدل صلاحية البيضة الواحدة بعد أن تبيضها الدجاجة نحو 28 يوماً، ونقدم هنا هذه النصائح لحفظ البيض طازجا لمدة طويلة:

وضع البيض في المكان المخصص له في الثلاجة.

يجب فصل البيض في الثلاجة عن بقية المواد الغذائية ، وذلك لأن قشرة البيض الرقيقة تسمح بسهولة بتسرب الهواء داخل البيضة؛ فرائحة البصل القوية -مثلاً- يمكن أن تؤثر على رائحة البيض، وذلك حسب تقرير لوزارة الزراعة والتغذية الألمانية نشره موقع "هايل براكسيس" العلمي الألماني.

، وذلك لأن قشرة البيض الرقيقة تسمح بسهولة بتسرب الهواء داخل البيضة؛ فرائحة البصل القوية -مثلاً- يمكن أن تؤثر على رائحة البيض، وذلك حسب تقرير لوزارة الزراعة والتغذية الألمانية نشره موقع "هايل براكسيس" العلمي الألماني. ينصح خبراء وزارة الزراعة والتغذية الألمانية بحفظ البيض عن طريق وضع الجهة الحادة للبيضة على أرضية المكان المخصص له. وهكذا يبقى الصفار (المح) في الوسط، بينما تبقى الخلية الهوائية في أعلى البيضة. في المقابل، إذا تم حفظ البيض بالعكس، فإن ذلك سيخلق فقاعة من الهواء ستصعد مع الوقت إلى أعلى البيضة. كما ينصح الخبراء بعدم غسل البيض قبل حفظه في الثلاجة، لأن ذلك قد يدمر الغشاء الطبيعي للبيضة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لمعرفة إن كانت البيضة طازجة أم قديمة، يمكن وضعها في كأس مملوءة بالماء البارد، فإذا بقيت في القاع، فهي طازجة، أما القديمة فتطفو بسرعة على السطح.