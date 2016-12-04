لصحة الدماغ.. لا تحشُه بما لا يفيد

يشكو كثيرون من الإجهاد العقلي بسبب سيل المعلومات الذي لا يتوقف، وتقدم رئيسة قسم الصحة الدماغية في جامعة دالاس الأميركية ساندرا تشابمين ست نصائح لصحة الدماغ، هي:

ضرورة التركيز على الأنشطة والمهام ذات الأولوية وعدم حشو الدماغ بأمور لا طائل منها.

ضبط قائمة المهام والانشغالات لأن تعدد المهام يقلل من إنتاجية الدماغ.

أخذ قسط كاف من النوم.

ممارسة التمارين الرياضية نصف ساعة في 3-4 أيام أسبوعيا.

تدوين وتلخيص بعض ما يجري حولك.

المحافظة على روح الحيوية والتحفيز والتفكير الإيجابي.