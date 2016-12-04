طب وصحة|الولايات المتحدة الأميركية

لصحة الدماغ.. لا تحشُه بما لا يفيد

آخر تحديث: 15/2/202306:32 PM (مكة المكرمة)

يشكو كثيرون من الإجهاد العقلي بسبب سيل المعلومات الذي لا يتوقف، وتقدم رئيسة قسم الصحة الدماغية في جامعة دالاس الأميركية ساندرا تشابمين ست نصائح لصحة الدماغ، هي:

  • ضرورة التركيز على الأنشطة والمهام ذات الأولوية وعدم حشو الدماغ بأمور لا طائل منها.
  • ضبط قائمة المهام والانشغالات لأن تعدد المهام يقلل من إنتاجية الدماغ.
  • أخذ قسط كاف من النوم.
  • ممارسة التمارين الرياضية نصف ساعة في 3-4 أيام أسبوعيا.
  • تدوين وتلخيص بعض ما يجري حولك.
  • المحافظة على روح الحيوية والتحفيز والتفكير الإيجابي.
المصدر : الجزيرة