لصحة الدماغ.. لا تحشُه بما لا يفيد
آخر تحديث: 15/2/202306:32 PM (مكة المكرمة)
يشكو كثيرون من الإجهاد العقلي بسبب سيل المعلومات الذي لا يتوقف، وتقدم رئيسة قسم الصحة الدماغية في جامعة دالاس الأميركية ساندرا تشابمين ست نصائح لصحة الدماغ، هي:
- ضرورة التركيز على الأنشطة والمهام ذات الأولوية وعدم حشو الدماغ بأمور لا طائل منها.
- ضبط قائمة المهام والانشغالات لأن تعدد المهام يقلل من إنتاجية الدماغ.
- أخذ قسط كاف من النوم.
- ممارسة التمارين الرياضية نصف ساعة في 3-4 أيام أسبوعيا.
- تدوين وتلخيص بعض ما يجري حولك.
- المحافظة على روح الحيوية والتحفيز والتفكير الإيجابي.
المصدر : الجزيرة