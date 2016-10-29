هل البيض البني أفضل من الأبيض؟ ولماذا أغلى؟

عادة ما يكون سعر البيض البني أغلى من نظيره الأبيض اللون، فما السبب؟ وهل له علاقة بالقيمة الغذائية للبيض، أي هل البيض البني أفضل غذائيا من الأبيض؟

بداية، إن السبب في لون البيض هو الدجاج الذي يضعه، فالدجاج الأحمر يبيض بيضا بنيا، فيما يبيض الدجاج الأبيض بيضا أبيض، فالبيض يأخذ لونه لأسباب جينية بحتة.

وعلى الصعيد الغذائي، فإنه لا توجد فروق غذائية مهمة بين البيض البني والأبيض، فصحيح أن البيض البني يحوي كمية أكبر من أحماض "أوميغا 3" المفيدة مقارنة بالأبيض، بيد أن الفرق بينهما ليس كبيرا إلى حد أنه لا يمكن ملاحظته كما ينقل موقع (Business Insider) عن العالم ترو بوي المتخصص في علم الحيوان بجامعة كورنيل الأميركية.

إذن ما هو السبب في كون البيض البني أغلى ثمنا؟

الجواب أن السبب في ذلك يعود لعوامل اقتصادية بحتة، إذ يقول الخبراء إن الدجاج الأبيض يستهلك طعاما أقل من الدجاج الأحمر، ولهذا يكون سعر البيض البني أغلى من الأبيض، ولا علاقة للأمر بنوعية البيض.