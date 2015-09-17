كيف تحفظ أسنانك لمئة عام؟
نرجو لك طول العمر حتى تبلغ مئة عام وأكثر ودوام الصحة والعافية، والتي تتضمن أسنانا قوية ومعافاة لم تبتلَ بالتسوس والتساقط، ولمساعدتك على ذلك نقدم لك هذه النصائح.
فمع التقدم في العمر يفقد الكثيرون أسنانهم، ولتساقط الأسنان أسباب مختلفة، بعضها وراثي وبعضها يعود إلى عدم الاعتناء بها اعتناء كافيا، وتجعل مشاكل الأسنان احتمالية الاحتفاظ بها في سن الشيخوخة ضئيلا جدا، ومن بين هذه المشاكل التهاب اللثة الذي يضعفها ويجعلها غير قادرة على تثبيت الأسنان، فضلا عن تسوس الأسنان.
وهذه بعض النصائح البسيطة والمفيدة لأسنان نأمل أن ترافقك لمئة عام:
- غسل الأسنان مرتين يوميا: احرص على تنظيف أسنانك مرتين يوميا ولمدة دقيقتين لكل مرة.
- تنظيف الأسنان بدقة وتركيز: فمعظم الأشخاص يقومون بتنظيف أسنانهم بسرعة فينسون تنظيف الأسطح الداخلية للسن، ووفقا لموقع فوكوس الألماني ينصح خبراء الأسنان بوضع طريقة منهجية، ومن الأفضل البدء بالأسطح الداخلية ومن ثم الانتقال إلى الجوانب ومن ثم الأسطح الخارجية، فالأسطح الخارجية غالبا ما يتم تنظيفها بدقة برأي اختصاصي طب الأسنان.
- الفرشاة الكهربائية: من الأفضل استخدام فرشاة أسنان كهربائية، فهي تساعد على تنظيف الأسنان بشكل أفضل من الفرشاة اليدوية.
- خيوط التنظيف: يشدد اختصاصيو طب الأسنان على ضرورة استخدام خيوط تنظيف الأسنان يوميا لتنظيف الفراغات بينها بشكل جيد، علما أن استخدام الخيوط بشكل غير صحيح يؤدي إلى جرح اللثة.والطريقة الصحيحة تكون بلف الخيط حول إصبعي السبابة بكلتا اليدين، ولكي يتم الإمساك بالخيط جيدا يجب تثبيته من خلال الضغط عليه برفق بإصبعي الإبهام، وبعد ذلك تبدأ عملية التنظيف.
ولا تقتصر عملية التنظيف على تحريك الخيط لأعلى وأسفل فقط، وإنما يجب تدويره مع منحنيات الأسنان، بحيث يتم ثني الخيط باستخدام الأصابع بما يتناسب مع شكل السن، ثم تنظيف سطح الأسنان بتحريك الخيط انطلاقا من الفراغ الموجود بين الأسنان.
أما أولئك الذين تكون الفراغات بين أسنانهم كبيرة فينصحهم أطباء الأسنان بضرورة تنظيف هذه الفراغات باستخدام فرشاة الأسنان المخصصة لذلك.
- فحص الأسنان بشكل دوري: وهو أمر ضروري، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من التهاب اللثة وتسوس الأسنان، إذ من الأفضل لهم زيارة الطبيب وخلال فترات متقاربة، أما بالنسبة لأولئك الذين لا توجد لديهم مشاكل في أسنانهم فتكفيهم مراجعة الطبيب مرة في السنة.
- التنظيف الاحترافي لدى الطبيب: ينصح بتنظيف الأسنان باحتراف لدى طبيب الأسنان، وبحسب موقع "غيزوندهايت تيبس" المعني بشؤون الصحة فإن الأشخاص الذين يعانون من تسوس في أسنانهم عليهم تنظيفها بشكل محترف لدى الطبيب مرة كل ثلاثة أشهر، بينما يكفي القيام بهذا الإجراء مرة واحدة في السنة بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من مشاكل في أسنانهم.
- الفلورايد: يخشى البعض من استخدام الفلورايد في تنظيف الأسنان، لكن الأطباء يرون أن استخدام كميات قليلة منه لا يضر، وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد أن الفلورايد المستخدم في صناعة معجون الأسنان غير سام، بل يقي من تسوسها وحدوث نخر فيها. وينصح الأشخاص الذين يعانون من تسوس في أسنانهم باستخدام "جل الفلورايد" بعد استخدام معجون الأسنان فهو يساعد على حمايتها.