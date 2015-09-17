كيف تحفظ أسنانك لمئة عام؟

نرجو لك طول العمر حتى تبلغ مئة عام وأكثر ودوام الصحة والعافية، والتي تتضمن أسنانا قوية ومعافاة لم تبتلَ بالتسوس والتساقط، ولمساعدتك على ذلك نقدم لك هذه النصائح.

فمع التقدم في العمر يفقد الكثيرون أسنانهم، ولتساقط الأسنان أسباب مختلفة، بعضها وراثي وبعضها يعود إلى عدم الاعتناء بها اعتناء كافيا، وتجعل مشاكل الأسنان احتمالية الاحتفاظ بها في سن الشيخوخة ضئيلا جدا، ومن بين هذه المشاكل التهاب اللثة الذي يضعفها ويجعلها غير قادرة على تثبيت الأسنان، فضلا عن تسوس الأسنان.

وهذه بعض النصائح البسيطة والمفيدة لأسنان نأمل أن ترافقك لمئة عام: