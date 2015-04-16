متى يمكن للطفل تنظيف أسنانه بنفسه؟
آخر تحديث: 12/2/202303:36 PM (مكة المكرمة)
أفادت مجلة "الصيدليات الحديثة" الألمانية بأنه يمكن للأطفال تنظيف أسنانهم بأنفسهم بدءا من عمر ثلاث سنوات، على أن يوضح الآباء لأطفالهم كيفية القيام بذلك على نحو سليم. كما يجب تعليم الطفل أن يبصق معجون الأسنان بعد انتهاء التنظيف.
وعن الطريقة المثلى لتنظيف الأسنان أوضحت المجلة أنه يتم أولا تنظيف أسطح المضغ بتحريك الفرشاة حركات أمامية وخلفية قصيرة، ثم تنظيف الأسطح الخارجية بحركات دائرية قصيرة، ثم تنظيف الأسطح الداخلية من خلال الإمساك بالفرشاة في وضع عمودي.
وعلى الآباء أن يكونوا بجوار أطفالهم في البداية لتصحيح الأخطاء التي يقع فيها الأطفال، مع تولي عملية التنظيف بأنفسهم، إذا استدعى الأمر ذلك.
جدير بالذكر أنه يمكن للأطفال تنظيف أسنانهم بالفرشاة على نحو سليم بدءا من سن المدرسة، إذ تكون مهاراتهم الحركية قد اكتملت.
المصدر : الألمانية