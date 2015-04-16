متى يمكن للطفل تنظيف أسنانه بنفسه؟‬

أفادت مجلة "الصيدليات الحديثة"‬ ‫الألمانية بأنه يمكن للأطفال تنظيف أسنانهم بأنفسهم بدءا من عمر ثلاث‬ ‫سنوات، على أن يوضح الآباء لأطفالهم كيفية القيام بذلك على نحو سليم.‬ كما يجب تعليم الطفل أن يبصق معجون الأسنان بعد انتهاء التنظيف.

‫وعن الطريقة المثلى لتنظيف الأسنان أوضحت المجلة أنه يتم أولا تنظيف‬ ‫أسطح المضغ بتحريك الفرشاة حركات أمامية وخلفية قصيرة، ثم تنظيف الأسطح‬ ‫الخارجية بحركات دائرية قصيرة، ثم تنظيف الأسطح الداخلية من خلال‬ ‫الإمساك بالفرشاة في وضع عمودي. ‬

‫وعلى الآباء أن يكونوا بجوار أطفالهم في البداية لتصحيح الأخطاء التي‬ ‫يقع فيها الأطفال، مع تولي عملية التنظيف بأنفسهم، إذا استدعى الأمر‬ ‫ذلك. ‬

‫جدير بالذكر أنه يمكن للأطفال تنظيف أسنانهم بالفرشاة على نحو سليم‬ ‫بدءا من سن المدرسة، إذ تكون مهاراتهم الحركية قد اكتملت.‬