السكر البني ليس أفضل للصحة من الأبيض

أكد مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا‬ ‫الألمانية أن السكر البني ليس أفضل للصحة من السكر الأبيض، إذ إن محتوى‬ ‫الطاقة بهما متساو، فضلا عن أنه يؤدي إلى تسوس الأسنان أيضاً. لذا فإن تفضيل‬ ‫أيهما عن الآخر يعتبر مسألة ذوق محضة.‬

‫وأوضح المركز الألماني أن السكر البني يصنع من خلال صبغ السكر الأبيض‬ ‫بالكراميل أو المولاس، وهو عبارة عن شراب ينتج عن عملية البلورة‬ ‫النهائية لتصنيع السكر. ‬

‫وأضاف مركز حماية المستهلك أن المولاس يزيد محتوى السكر من المعادن‬ ‫والفيتامينات، ولكن بشكل طفيف لا يمثل أهمية تُذكر للصحة.