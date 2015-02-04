السكر البني ليس أفضل للصحة من الأبيض
آخر تحديث: 26/2/202307:57 PM (مكة المكرمة)
أكد مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية أن السكر البني ليس أفضل للصحة من السكر الأبيض، إذ إن محتوى الطاقة بهما متساو، فضلا عن أنه يؤدي إلى تسوس الأسنان أيضاً. لذا فإن تفضيل أيهما عن الآخر يعتبر مسألة ذوق محضة.
وأوضح المركز الألماني أن السكر البني يصنع من خلال صبغ السكر الأبيض بالكراميل أو المولاس، وهو عبارة عن شراب ينتج عن عملية البلورة النهائية لتصنيع السكر.
وأضاف مركز حماية المستهلك أن المولاس يزيد محتوى السكر من المعادن والفيتامينات، ولكن بشكل طفيف لا يمثل أهمية تُذكر للصحة.
المصدر : الألمانية