الساونا للوقاية من نزلات البرد وليس الشفاء منها

أكد الطبيب الألماني لوتس هرتل ‫خطأ الاعتقاد السائد لدى البعض بأن الساونا تحارب نزلات البرد، موضحا‬ ‫أنها لا تساعد على التخلص من نزلة البرد سريعا. ‬

‫ومع ذلك، أكد هرتل أن جلسات الساونا المنتظمة بمعدل يتراوح من مرة إلى‬ ‫مرتين أسبوعيا قد تساعد على الوقاية من نزلات البرد من الأساس.‬

‫من ناحية أخرى، ينصح الطبيب الألماني بتجنب الساونا عندما تكون درجة حرارة جسم الشخص 37.5 أو أكثر، إذ إن التغير الشديد في درجات الحرارة من السخونة إلى‬ ‫البرودة يتسبب في اضطراب التحكم الذاتي بدرجة حرارة الجسم.‬

‫كما يوصي هرتل بعدم الذهاب إلى الساونا في حال الإصابة بالتهابات أو‬ ‫جروح غير ملتئمة، إضافة إلى ذلك ينبغي على مرضى القلب استشارة‬ ‫الطبيب المعالج أولا قبل الذهاب إلى الساونا.‬