الساونا للوقاية من نزلات البرد وليس الشفاء منها
آخر تحديث: 15/2/202312:07 PM (مكة المكرمة)
أكد الطبيب الألماني لوتس هرتل خطأ الاعتقاد السائد لدى البعض بأن الساونا تحارب نزلات البرد، موضحا أنها لا تساعد على التخلص من نزلة البرد سريعا.
ومع ذلك، أكد هرتل أن جلسات الساونا المنتظمة بمعدل يتراوح من مرة إلى مرتين أسبوعيا قد تساعد على الوقاية من نزلات البرد من الأساس.
من ناحية أخرى، ينصح الطبيب الألماني بتجنب الساونا عندما تكون درجة حرارة جسم الشخص 37.5 أو أكثر، إذ إن التغير الشديد في درجات الحرارة من السخونة إلى البرودة يتسبب في اضطراب التحكم الذاتي بدرجة حرارة الجسم.
كما يوصي هرتل بعدم الذهاب إلى الساونا في حال الإصابة بالتهابات أو جروح غير ملتئمة، إضافة إلى ذلك ينبغي على مرضى القلب استشارة الطبيب المعالج أولا قبل الذهاب إلى الساونا.
المصدر : الألمانية