تسمم الدم.. مرض قاتل إن لم يكتشف فورا
يصاب بعض المرضى أو الذين يخضعون لعمليات جراحية بتسمم في المنطقة المعالجة ومن ثم ما يسمى بتعفن الدم، وفي ألمانيا على سبيل المثال فإن أكثر من نصف المصابين به يفارقون الحياة بعد ساعات من الإصابة.
ومرض تعفن الدم أو الإنتان هو التهاب يصيب الدم، إذ تنتشر حاملات المرض إلى الدم ثم إلى الأعضاء الداخلية للجسم، ورغم أن نظام المناعة في الجسم كفيل بالدفاع عنه ضد الالتهابات، فإن المرض يمكن أن يصيب كبار السن، خاصة بعد العمليات الجراحية التي تؤدي غالبا إلى ضعف جهاز المناعة.
فالمريض رولف تيل يعالج منذ سبعة أعوام في برنامج إعادة التأهيل. والسبب يعود إلى إصابته بتسمم الدم ثم تعفنه مباشرة بعد إجراء عملية جراحية لكتفه. يقول تيل "قالوا لي في الساعة السادسة مساء بعد إجراء العملية إن كل شيء على ما يرام، لكن عند منتصف الليل فقدت وعيي، ونقلت مباشرة إلى غرفة العناية المركزة، فقد عانيت من فشل كلوي ثم الغيبوبة لفترة طويلة".
ليست استثنائية
وحالة رولف ليست استثنائية، إذ يصاب عشرات الآلاف في ألمانيا سنويا بهذا المرض الذي يقتل كل عام حوالي ستين ألف شخص في ألمانيا وحدها. وفي حالة الإصابة بالمرض فإن كل ساعة مصيرية بالنسبة لحياة المريض. فلو تم العلاج بعد الإصابة بالمرض مباشرة فستصل نسبة النجاة منه إلى 80%، أما إذا تأخر ست ساعات بعد الإصابة فستنقص النسبة لتصل إلى 30% فقط.
ويمكن للمرض أن يصيب مرضى السرطان مثلا الذين يخضعون لعلاجات تضعف لديهم جهاز المناعة. والمرض عادة لا يصيب الجسم بكامله بل أجهزة معينة منه، مثل الرئة التي يمكن التغلب على الالتهاب فيها من خلال استعمال المضادات الحيوية. كما أن المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة معرضون لانتشار الإصابة في أجسامهم بسرعة، مما يتطلب علاجا سريعا وفعالا للقضاء عليه منذ البدء.
صدمة
وبعض حالات تعفن الدم تكون محددة بمنطقة معينة من جسم الإنسان، أما بعضها الآخر فيمكن أن يبدأ مع فشل الكليتين، ثم التهاب رئوي وحتى التهاب الكبد، ثم يصاب الجسم بصدمة تؤدي إلى فشل في عمل الأعضاء الأخرى، حسبما يقول الدكتور فرانك مارتن برونكهورست من مستشفى يانا الجامعي.
ولكن لماذا أصيب المريض رولف تيل بتعفن الدم؟ لا توجد إجابة محددة عن السبب. فربما يرجع ذلك إلى إحدى الإبر الكثيرة التي حقنت في كتفه أثناء العملية. أو ربما بسبب دم ملوث زود به. أو ربما بكتيريا من داخل المستشفى. لكنه كان رغم ذلك محظوظا، إذ إن أكثر من 50% من المصابين بتعفن الدم يلقون حتفهم نتيجة الإصابة بعد العمليات أو الجراحات أو التعرض لعلاجات معينة تضعف الجهاز المناعي.