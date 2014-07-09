طعام وصيام.. الكسكسي

يعد الكسكسي من الأطباق الشهيرة في شمال أفريقيا، وهو يناظر في فلسطين طبق المفتول، إذ كلاهما يصنع من طحين القمح الذي يضاف إليه الماء ثم يفرك للحصول على حبيبات صغيرة. وهو غذاء لذيذ بإمكانك تناوله في رمضان سواء كطبق رئيسي أو كسلطة.

والكسكسي ينتمي لمجموعة الكربوهيدرات، وتحتوي الحصة الواحدة منه على 70 سعرا حراريا، وتساوي نصف كوب مطبوخ منه أو ثمانية ملاعق طعام. وهو سهل التحضير، إذ يسكب عليه الماء الساخن ويترك أو يتم طهوه بالبخار في وعاء خاص.

والكسكسي ليس له طعم واضح لكنه يمتص نكهة المرق الذي يضاف إليه، ولذلك فهو عادة ما يطبخ بمرق اللحم أو الدجاج، ويوضع في الطبق ثم يزيّن بالخضار مثل الجزر والقرع، والحمص الذي ينتمي لعائلة البقول. وهذا يعني أن طبق الكسكسي يضم النشويات والخضار والبروتينات الحيوانية ممثلة باللحم أو الدجاج، والبروتينات النباتية ممثلة في الحمص.