طعام وصيام.. المعكرونة والشعيرية

والمعكرونة -وهي التسمية العربية الشائعة للباستا- والنودلز (الشعيرية) أطعمة جاءت إلى عالمنا العربي من الخارج، إذ يعتقد أن "الباستا" أصلها إيطالي، و"النودلز" من منطقة شرق آسيا، وهي تشكل مصادر للكربوهيدرات وغذاء لذيذا وصحيا إذا حُضِّرت بطريقة مناسبة على موائدنا الرمضانية.

وتوجد فروق بين الباستا والنودلز في الشكل وطريقة التصنيع، ولكنها عادة ما تتكون من الطحين أو أنواع أخرى من الحبوب، كما يضاف إليها الماء أو البيض، ثم تشكّل بأشكال محددة وتسلق بالماء حتى تنضج.

وحظيت المعكرونة بسمعة سيئة بوصفها تحفز زيادة الوزن، ولكن هذا الأمر غير دقيق ويعتمد على الكمية التي نأكلها منها، وفي الحقيقة فإن أي نوع من الطعام إذا تم تناوله بكمية أكبر من حاجات الجسم من السعرات الحرارية فإن الفائض منه سوف يخزن على شكل شحوم في الجسم.

وتساوي الحصة الواحدة من الباستا نصف كوب مطهو منها أو ثماني ملاعق طعام، وتحتوي على 70 سعرا حراريا. إما إذا أضيفت لها مكونات أخرى مثل اللحم والزيت فإن محتواها من السعرات الحرارية يرتفع.

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النودلز عادة ما تحضر في المطاعم الآسيوية بإضافة كميات كبيرة من صوص الصويا، التي تحتوي على الصوديوم، ولذلك فإنها قد تشعرك بالعطش

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الباستا والعطش

وبالنسبة للباستا فحاول أن تقلل كمية الملح المضاف إليها حتى لا تشعر بالعطش، وتجنب إشباعها بالزيت حتى لو كان زيت زيتون بكرا لأنه غني بالسعرات الحرارية، كما بإمكانك الاستعاضة عن اللحم فيها بإضافة البازيلاء والجزر، فالأولى مصدر للبروتين النباتي، أما الجزر فلونه سيزين الطبق ويجعله أمتع للبصر.

أما بالنسبة للنودلز فيجب الانتباه إلى أنها عادة ما تحضر في المطاعم الآسيوية بإضافة كميات كبيرة من صوص الصويا، التي تحتوي على الصوديوم، ولذلك فإنها قد تشعرك بالعطش. كما أن بعض الأنواع تحضر بإضافة البيض لها -وهذا ينطبق على الباستا أيضا- وبالتالي فإنها في هذه الحالة ستحتوي كمية من الكولسترول التي قد لا تلائمك إذا كنت تعاني من ارتفاع مستوياته في الدم.