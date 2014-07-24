طعام وصيام.. الخضار المشوية
من مميزات الحمية النباتية أنها صحية وخفيفة على المعدة، ولذلك فإنها قد تخفف شعورك بالتخمة في شهر رمضان. ولكن بالطبع يُعد تناول الخضراوات يوميا بطريقة التحضير ذاتها أمرا مملا. ولذلك فإن شواءها يقدم خيارا شهيا للصائمين.
وأوضح اتحاد النباتيين الألمان أن الكوسا والفلفل الأحمر والفطر والخرشوف والبطاطس، وكذلك القرع والذرة والجزر، تندرج ضمن الخضراوات المناسبة للشواء، مشيرا إلى ضرورة شواء الخضراوات لفترات قصيرة، وعلى درجة حرارة غير مرتفعة للغاية، وذلك حتى لا تفقد الخضراوات قيمتها الغذائية.
وعن الزيوت المناسبة لشواء الخضراوات، أوصى الاتحاد -الذي يتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا- باستخدام ما تسمى الزيوت المكررة التي تمت تنقيتها من الشوائب، مثل زيت زهرة عباد الشمس وزيت الكانولا.
وتتناسب هذه الزيوت بشكل خاص مع التتبيلة المستخدمة للشواء، لأنها تتحمل درجات الحرارة العالية التي تصل إلى قرابة مائتي درجة مئوية على أسطح الشواء.
ولإضفاء نكهة البحر المتوسط المميزة على هذه الخضراوات عند شوائها، يفضل إضافة بعض من الثوم والأعشاب الطازجة مثل الزعتر والمردقوش. بينما ينبغي إضافة الملح في النهاية، كي لا تفقد الخضراوات السوائل المحتوية عليها، وكي تكتمل نكهة هذه الأطباق يفضل إضافة الفلفل الأسود مع بعض قطرات من الليمون.