طعام وصيام.. الخضار المشوية

من مميزات الحمية النباتية أنها صحية ‫وخفيفة على المعدة، ولذلك فإنها قد تخفف شعورك بالتخمة في شهر رمضان. ولكن بالطبع يُعد تناول الخضراوات يوميا بطريقة‬ ‫التحضير ذاتها أمرا مملا. ولذلك فإن شواءها يقدم خيارا شهيا للصائمين.

‫وأوضح اتحاد النباتيين الألمان أن‬ ‫الكوسا والفلفل الأحمر والفطر والخرشوف والبطاطس، وكذلك القرع والذرة‬ ‫والجزر، تندرج ضمن الخضراوات المناسبة للشواء، مشيرا إلى ضرورة شواء‬ ‫الخضراوات لفترات قصيرة، وعلى درجة حرارة غير مرتفعة للغاية، وذلك حتى لا تفقد‬ ‫الخضراوات قيمتها الغذائية.‬

‫وعن الزيوت المناسبة لشواء الخضراوات، أوصى الاتحاد -الذي يتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا- باستخدام ما تسمى‬ ‫الزيوت المكررة التي تمت تنقيتها من الشوائب، مثل زيت زهرة عباد الشمس وزيت‬ ‫الكانولا.‬

‫وتتناسب هذه الزيوت بشكل خاص مع التتبيلة المستخدمة للشواء، لأنها تتحمل‬ ‫درجات الحرارة العالية التي تصل إلى قرابة مائتي درجة مئوية على أسطح‬ ‫الشواء. ‬

‫ولإضفاء نكهة البحر المتوسط المميزة على هذه الخضراوات عند شوائها، يفضل‬ ‫إضافة بعض من الثوم والأعشاب الطازجة مثل الزعتر والمردقوش.‬ ‫بينما ينبغي إضافة الملح في النهاية، كي لا تفقد الخضراوات السوائل‬ ‫المحتوية عليها، وكي تكتمل نكهة هذه الأطباق يفضل إضافة الفلفل الأسود‬ ‫مع بعض قطرات من الليمون.‬