صحتك ورمضان.. الحمية
آخر تحديث: 3/3/202301:44 PM (مكة المكرمة)
مع أن رمضان شهر الصيام الذي يمتنع فيه الشخص عن الطعام طول النهار، فإن البعض يكتشفون في نهاية الشهر عند صعودهم على الميزان أنهم قد اكتسبوا عدة كيلوغرامات، وقد يفاجئهم هذا خاصة إذا كانوا يعانون أصلا من زيادة الوزن وبالتالي هم بحاجة إلى تخفيض أوزانهم.
وهناك عدة أسباب قد تؤدي إلى زيادة الوزن في رمضان، منها عدم ممارسة الرياضة والكسل والإسراف في الأغذية الغنية بالدهون والسكريات مثل الحلويات كالكنافة والقطايف و"أم علي"، والمشروبات والعصائر مثل التمر هندي والمشروبات الغازية.
ولكن مع كل ما سبق يمكنك في رمضان التحكم في وزنك وحتى خفضه بطريقة صحية، وكل ما عليك فعله هو اتباع الآتي:
-
إذا كنت تريد تخفيض وزنك استشر الطبيب قبل البدء، وخاصة إذا كنت تعاني من أمراض مثل السكري وأمراض القلب.
-
اشرب كميات كبيرة من الماء، فهو يساعد على إشعارك بالشبع ويقيك من الإمساك.
-
عند أذان المغرب لا تقفز مباشرة إلى أطباق الأرز، ولكن اكسر صومك ببضع تمرات وشيء من الماء، وأجّل تناول الوجبة إلى ما بعد أدائك صلاة المغرب، حتى يكون جوعك قد هدأ فلا تسرف في الطعام.
-
تناول إفطارا متوازنا ومعتدلا، وتذكر أن أمامك ساعات طويلة بإمكانك أن تأكل فيها ما تشاء، ولذلك لا داع لأكل الكثير.
-
ابتعد عن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر، واستعض عنها بشايات الأعشاب الخالية من السكر، والحليب الخالي من الدسم والماء.
-
قلل الحلويات واستعض عنها بخيارات صحية، فمثلا عوض أكل أربع حبات من قطايف القشطة تناول نصف قطعة، وإذا كنت ما زلت ترغب بشيء حلو المذاق فتناول الفاكهة مثل الموز والأناناس.
-
مارس الرياضة في رمضان ولكن في الليل في ساعات الإفطار، وإذا كنت مصابا بأمراض عارضة أو مزمنة فاستشر الطبيب أولا.
-
الشوربات لذيذة في رمضان، ولكن حاول التركيز على الخفيف منها والمحضرة بالماء أو بمرق الخضار، وابتعد عن المحضرة بالكريما لأنها تحتوي على مقدار معتبر من السعرات الحرارية.
-
لا تضيع السحور، فهو يعطيك الطاقة ويساعد على ألا تكون جائعا وقت الإفطار وبالتالي تأكل كمية كبيرة.
-
قلل مشاهدة التلفزيون واستعض عنها بالخروج والمشي على قدميك، فهذا أكثر صحة لجسمك وقد يكون أكثر راحة لذهنك أيضا.
المصدر : الجزيرة