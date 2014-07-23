صحتك ورمضان.. الحمية

مع أن رمضان شهر الصيام الذي يمتنع فيه الشخص عن الطعام طول النهار، فإن البعض يكتشفون في نهاية الشهر عند صعودهم على الميزان أنهم قد اكتسبوا عدة كيلوغرامات، وقد يفاجئهم هذا خاصة إذا كانوا يعانون أصلا من زيادة الوزن وبالتالي هم بحاجة إلى تخفيض أوزانهم.

وهناك عدة أسباب قد تؤدي إلى زيادة الوزن في رمضان، منها عدم ممارسة الرياضة والكسل والإسراف في الأغذية الغنية بالدهون والسكريات مثل الحلويات كالكنافة والقطايف و"أم علي"، والمشروبات والعصائر مثل التمر هندي والمشروبات الغازية.

ولكن مع كل ما سبق يمكنك في رمضان التحكم في وزنك وحتى خفضه بطريقة صحية، وكل ما عليك فعله هو اتباع الآتي: