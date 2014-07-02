طعام وصيام.. التمر واللبن

د. أسامة أبو الرب

يشكل اللبن مصدرا جيدا للكالسيوم المفيد للعظام، كما أنه يساعد على إطفاء العطش سواء على وجبة الإفطار أو السحور، ويؤكد بعض الصائمين أنهم لا يشعرون بالعطش أثناء النهار إذا كان سحورهم على لبن أو سلطة محضرة به مثل سلطة الخيار. أما التمر فهو غذاء غني بالسكريات التي تعطي الجسم الطاقة.

فاللبن غني بالماء وهو يحتوي على كمية منخفضة من الملح، كما أن شربه باردا أو مع الثلج يساعد على إنعاش الصائم وتبريده.

وبالنسبة للتمر فإن السكريات التي فيه سهلة الامتصاص وهي تعطي الصائم دفعة قوية من الطاقة بعد ساعات الصيام الطويلة.

ويحتوي كوب اللبن الكامل الدسم على قرابة 150 سعرة حرارية، أما إذا كنت تعمل على ضبط وزنك أو تخفيضه فعليك أن تجرب اللبن الخالي الدسم الذي يحتوي الكوب منه على ثمانين سعرة حرارية. كما يعطي كوب اللبن الواحد الجسم قرابة 300 مليغرام من عنصر الكالسيوم.

وللاستفادة من التمر واللبن بالصورة القصوى في رمضان فإننا ننصحك بالتالي: