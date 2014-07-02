صحتك ورمضان.. نظافة الأسنان

يجب أن يكون شهر رمضان حافزا للعناية بشكل أكبر بصحة الفم والأسنان، وذلك لمنع ظهور الروائح الكريهة "البخر" التي تحدث نتيجة إهمال الصائم لتفريش أسنانه وتخمر بقايا الطعام في فمه، كما أن نظافة الفم قد تقلل شعورك بالعطش أو الانزعاج أثناء الصيام.

ويخلط الكثيرون بين مصطلحي "خلوف" وهي رائحة مميزة ولكن ليست كريهة لفم الصائم نتيجة الصوم، وبين "البخر" والذي يعني ريحا كريهة تنبعث من فمه وربما قد تصل الآفاق.

ويعمل تفريش الأسنان على إزالة بقايا الطعام من الفم، والتي يؤدي بقاؤها إلى شعور مزعج أثناء الصيام وطعم غير محبب، كما أن البعض يلاحظ أن تنظيف الفم يجعل المرء يشعر بشكل أقل بالجفاف في الفم وبالتالي قد يقلل شعوره بالعطش.

ولتفريش أسنانك بشكل ملائم في شهر رمضان ننصحك بالتالي: