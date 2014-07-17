طعام وصيام.. العدس

يعد العدس من أقدم البقوليات عبر التاريخ، إذ عثر عليه في المقابر المصرية التي يعود تاريخها إلى عام 2400 قبل الميلاد، وهو غذاء تتنوع طرق تحضيره ما بين الحساء الجانبي والطبق الرئيسي، وله شعبية كبيرة في الوطن العربي وفي شهر رمضان.

وينتمي العدس إلى عائلة البقول، وهو مصدر للبروتينات النباتية و الألياف الغذائية ، وتحتوي الحصة الواحدة منه التي تساوي نصف كوب مطبوخ على 110 سعرات حرارية، وما بين ستة وثمانية غرامات من الألياف. ويخلو العدس من الدهون والكوليسترول، ويحتوي على حمض الفوليك والبوتاسيوم.

ولأنه يحتوي على الألياف فهذا يعني أنه يساعدك على الشعور بالشبع، كما يحفز حركة القناة الهضمية ويساعد على الوقاية من الإمساك. ولكن عليك الانتباه لأنه قد يؤدي إلى النفخة والغازات لدى البعض.

ونقدم لك عدة طرق للاستمتاع بالعدس في شهر رمضان، تناسب الإفطار والسحور، وندعوك هنا إلى تقليل ما تضيفه للعدس أثناء الطبخ من زيت أو دهن لتقليل محتوياته من السعرات الحرارية: