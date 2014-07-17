صحتك ورمضان.. نفخة المعدة

يشكو الكثيرون في شهر رمضان من النفخة أو غازات المعدة، التي قد تسبب لهم ضيقا وحرجا خاصة في المواقف التي يكونون فيها بصحبة أناس آخرين، فما هي أسباب النفخة وكيف الوقاية منها في شهر الصيام؟

وغازات المعدة هي هواء يكون موجودا في القناة الهضمية التي تمتد من الفم وحتى فتحة الشرج، وتتكون الغازات هذه من ثاني أكسيد الكربون والأكسجين والنيتروجين والهيدروجين وفي بعض الأحيان الميثان. وهي تخرج من الجسم إما عبر التجشؤ من الفم، أو الريح من الشرج. وتحتوي غازات الشرج على عنصر الكبريت الذي يعطيها رائحتها المختلفة.

وتتكون الغازات في القناة الهضمية إما نتيجة عملية هضم الغذاء أو بسبب دخول الهواء للقناة مع الأكل والشرب، وتزداد الكمية التي تدخل القناة الهضمية أيضا لدى التدخين ومضغ العلكة وشرب المشروبات الغازية ومص الحلويات الصلبة. وارتداء طقم أسنان رخو يوجد فراغ بينه وبين أنسجة الفك.

أما بالنسبة لنوع الغذاء فهناك أغذية تسبب الغازات، وهي عادة المحتوية على الكربوهيدرات، بينما عادة ما لا تسبب الدهون والبروتينات الغازات. ومع ذلك فهذا أمر نسبي وقد يختلف من شخص لآخر.

وأبرز الأغذية التي تسبب الغازات هي البقول مثل العدس والفول والحمص والفاصولياء، والبروكلي والزهرة والفطر والبصل والفواكه مثل التفاح والإجاص والخوخ والحبوب الكاملة والمشروبات الغازية والحليب ومنتجات الألبان والحلويات الخالية من السكر التي تحتوي على السوربيتول ومانيتول وزايليتول.

الوقاية من النفخة: