صحتك ورمضان.. ضربة الشمس

في رمضان على الصائم وقاية نفسه من ضربة الشمس، لأن من أسبابها ارتفاع درجة حرارة الجو وزيادة رطوبته، والجفاف الناجم عن عدم حصول الصائم على كمية كافية من الماء.

وضربة الشمس حالة طبية خطيرة قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، وهي تسمى أيضا ضربة الحر، وتحدث عندما يفشل الجسم في المحافظة على درجة حرارة طبيعية، مما يقود إلى ارتفاعها أكثر من 40 درجة مئوية. ويؤدي هذا الارتفاع إلى ظهور أعراض مثل التشنجات والتعرق الشديد والغثيان والدوخة.

ولأن رمضان في هذا العام جاء في الصيف، فإن الصائمين قد يكونون أكثر عرضة لضربة الشمس وخاصة في دول الخليج العربي التي يتميز جوها بارتفاع درجة الحرارة وارتفاع مستويات الرطوبة. كما أن نهار رمضان طويل، مما يضع عبئا أكبر على أجسام الصائمين.

ولوقاية نفسك من ضربة الشمس في رمضان ننصحك بالتالي: