صحتك ورمضان.. الإمساك

الإمساك هو ظرف يواجه فيه المصاب صعوبة في الإخراج أو تقل فيه عدد مرات ذهابه لبيت الخلاء، وهو أمر قد ينتج عن انخفاض مأخوذ الشخص من الألياف الغذائية أو السوائل، وقد يمر به بعض الصائمين في شهر رمضان، ويمكن الوقاية من الإمساك عبر خطوات بسيطة.

وفي الإمساك، يكون حجم كتل البراز صغيرة أو تكون كمية قليلة أو يكون صلب القوام وجافا أو يكون قليل الحدوث، وهو أمر شائع لدى من لا يتناولون غذاء صحيا، ولكنه أيضا قد يكون مؤشرا على أمراض مثل سرطان القولون.

وأبرز ثلاثة أسباب للإمساك هي انخفاض المأخوذ من السوائل، وعدم تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة التي تعطي الشخص الألياف، وقلة النشاط البدني. وفي رمضان فإن الجو الساخن قد يزيد مما يفقده الجسم من السوائل، وهذا ربما يرفع مخاطر الإمساك.

وللوقاية من الإمساك في رمضان، فإننا ننصحك بالتالي: