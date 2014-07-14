صحتك ورمضان.. الإمساك
آخر تحديث: 3/3/202301:41 PM (مكة المكرمة)
الإمساك هو ظرف يواجه فيه المصاب صعوبة في الإخراج أو تقل فيه عدد مرات ذهابه لبيت الخلاء، وهو أمر قد ينتج عن انخفاض مأخوذ الشخص من الألياف الغذائية أو السوائل، وقد يمر به بعض الصائمين في شهر رمضان، ويمكن الوقاية من الإمساك عبر خطوات بسيطة.
وفي الإمساك، يكون حجم كتل البراز صغيرة أو تكون كمية قليلة أو يكون صلب القوام وجافا أو يكون قليل الحدوث، وهو أمر شائع لدى من لا يتناولون غذاء صحيا، ولكنه أيضا قد يكون مؤشرا على أمراض مثل سرطان القولون.
وأبرز ثلاثة أسباب للإمساك هي انخفاض المأخوذ من السوائل، وعدم تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة التي تعطي الشخص الألياف، وقلة النشاط البدني. وفي رمضان فإن الجو الساخن قد يزيد مما يفقده الجسم من السوائل، وهذا ربما يرفع مخاطر الإمساك.
وللوقاية من الإمساك في رمضان، فإننا ننصحك بالتالي:
- اشرب كمية كافية من السوائل مثل الماء والعصائر والألبان.
- في غمرة موائد رمضان المعتمدة على الأرز واللحوم لا تنس السلطة، وهنا ننصحك بتناول صحن من السلطة الخضراء مع وجبتي الإفطار والسحور.
- إذا أصبت بالإمساك فإياك واستخدام المسهلات، فهي مواد مخرشة لجدار الأمعاء وتؤدي إلى تعودك عليها وبالتالي عندما توقفها سوف تصاب بإمساك حاد.
- طبق الشوربة ضروري على وجبة الإفطار، وابتعد عن الشوربات المحضرة بالكريمات ومرق اللحم الكثيف، وركز على الأنواع الصحية المحضرة بالخضار مثل الفطر والبازلاء.
- إذا استمر الإمساك لأكثر من أسبوعين استشر الطبيب، ولا تتناول أية علاجات من دون مشورته. كما أنه قد يجري لك فحوصا لتقصي احتمالية وجود أسباب أخرى للإمساك.
- بعض الأدوية تزيد من احتمال إصابتك بالإمساك مثل بعض مضادات الاكتئاب, فاستشر طبيبك الذي قد يغير لك الدواء أو يصف لك علاجات أخرى لمساعدتك على تخطي الإمساك.
المصدر : الجزيرة