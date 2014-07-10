صحتك ورمضان.. الرياضة

الرياضة ركن أساسي في نظام الحياة الصحي، وهي تشمل في مفهومها الواسع جميع الأنشطة الحركية التي يمارسها الشخص مثل المشي في السوق وصعود الدرج، وهي ضرورية في رمضان أيضا، ولكن ضمن ضوابط تقيك الشعور بالعطش ومخاطر الجفاف.

ويجب ألا يكون شهر رمضان عذرا لك للتراخي في أداء التمارين الرياضية، وصحيح أن رمضان يأتي في عز فصل الصيف، لكن لديك عدة خيارات ملائمة لممارسة الرياضة في شهر الصيام.

وإذا كنت مريضا بأي من الأمراض الحادة أو المزمنة، أو كنت غير معتاد على النشاط والحركة، أو بلغت الأربعين، فعليك استشارة طبيبك قبل البدء بممارسة التمارين لتحديد مدى قدرتك عليها وما يلائمك منها، وكذلك ننصحك بشكل عام باستشارة الطبيب حول ممارسة الرياضة في رمضان وغيره من الشهور حتى لو كنت لا تعاني من أي مرض.

وفي رمضان يشكل الجفاف وانخفاض مستوى السكر في الدم إحدى أهم الصعوبات التي تواجه الصائم، ولتقليل هذه المخاطر فإننا ننصحك بالتالي: