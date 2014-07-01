صحتك ورمضان.. مرض السكري

السكري مرض يحدث عندما ترتفع نسبة السكر في الدم نتيجة وجود نقص في هرمون الإنسولين أو وجود مقاومة في خلايا الجسم له، مما يؤدي إلى تراكم الغلوكوز في الدم. ويشكل الصيام تحديا للمصاب بداء السكري، ولهذا يجب عليه أن يستشير طبيبه لاتخاذ القرار الملائم بالصيام أو عدمه.

ويرتبط الصيام لدى بعض حالات السكري بزيادة مخاطر انخفاض السكر في الدم والجفاف، وتكوّن الجلطات الدموية والحمض الكيتوني "Ketoacidosis". وتقدم الجمعية الأميركية للسكري* نصائح للصائمين الذين يريدون الصيام، ونؤكد هنا أنها إرشادات عامة ولا تشكل بديلا عن استشارة طبيبك الخاص: