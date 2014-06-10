فرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة مرضية تفرز فيها الغدة كميات كبيرة من هرمون الثيروكسين، مما يترك آثارا على الجسم مثل فقدان الوزن المفاجئ وتسارع نبضات القلب والعصبية. وفي حال عدم علاجه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل فقدان البصر وقصور القلب.

يرتبط مرض فرط الدرقية عادة بالوراثة، إذ يظهر في بعض العائلات، وإذا كان أحد أفراد عائلتك أصيب بالمرض فهذا يعني أنك أيضا معرض للإصابة به. وهو أيضا أكثر شيوعا لدى النساء مقارنة بالرجال.

أسباب فرط نشاط الدرقية

مرض غريفز (Graves disease)، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، وفيه تؤدي الأجسام المضادة التي يفرزها جهاز المناعة إلى تحفيز الغدة الدرقية لإنتاج كميات كبيرة من الهرمونات.

التهاب الغدة الدرقية.

تناول كمية كبيرة من الأغذية التي تحتوي على عنصر اليود.

نمو حميد (غير سرطاني) في الغدة الدرقية أو الغدة النخامية.

بعض أورام الخصية أو المبيض.

إجراء صورة شعاعية تتضمن إعطاء الشخص صبغة تحتوي على عنصر اليود.



أعراض فرط نشاط الدرقية

تسارع حركة الأمعاء، ولذلك يذهب الشخص كثيرا لبيت الخلاء، وقد يتطور الأمر لحدوث إسهال.

فقدان الشعر.

ارتفاع ضغط الدم

الغثيان.

القيء.

تضخم الغدة الدرقية.

فقدان مفاجئ للوزن حتى ولو لم يكن الشخص يتناول كمية قليلة من الطعام، وفي بعض الحالات حتى مع زيادة مأخوذه من الطعام.

تسارع نبضات القلب.

زيادة الشهية.

العصبية والهيجان.

القلق.

زيادة التعرق.

تغيرات في الدورة الشهرية لدى النساء.

زيادة الحساسية للجو الساخن، أي أن الشخص لا يطيق الجلوس في الأماكن الدافئة. وهذا على عكس ما يحدث في خمول الغدة الدرقية الذي يصاب فيه الشخص بحساسية للبرد.

صعوبات في النوم

ارتعاش.

جحوظ العينين.

تطور ثديي لدى الرجال.



مضاعفات فرط نشاط الدرقية