مخاطر تهدد الطفل في المنزل.. كيف تحميه؟

يعد المنزل واحة الأمان للأطفال، إلا أنه لا يخلو من بعض المخاطر التي تهدد حياتهم إذا لم ينتبه الأهل إليها. وتوضح الخبيرة الألمانية إنكه روهه -من الجمعية الألمانية "نحو أمان أكثر للأطفال"-هذه المخاطر وكيفية تجنبها:

1. الاختناق‬:

عادة ما يتعرف الأطفال على الأشياء الجديدة بالنسبة لهم بوضعها في أفواههم. وبالطبع ينشأ خلال ذلك خطر ابتلاع الطفل لهذه الأشياء، ولا سيما التي يتراوح حجمها بين سنتيمترين وثلاثة سنتيمترات، مما يعرضه لخطر الاختناق.‬

كما أن أربطة الستائر المتدلية أو الحبال يمكن أن تشكل مصدراً للخطر، إذ يمكن أن يخنق الطفل بها نفسه أثناء لعبه بها. لذا أوصت الخبيرة الأهل بإبعاد مثل هذه الأشياء جميعا من أمام طفلهم، خاصة في حال عدم وجودهم إلى جانبه.‬

2. الغرق:‬

يمكن أن يتعرض الطفل لخطر الغرق داخل أروقة المنزل أثناء وجوده مثلا في حوض الاستحمام، ويمكن أن يتعرض أيضا للخطر ذاته داخل برك الحديقة أو أحواض السباحة المخصصة للأطفال.‬

لذا من الضروري ألا يترك الأهل طفلهم الصغير داخل حوض الاستحمام بمفرده، كما أن تعليم الأطفال السباحة في مرحلة عمرية مبكرة يسهم في حمايتهم من خطر الغرق.‬





3. السقوط‬:

صحيح أنه من الطبيعي للغاية أن يتعثر الطفل في الأشياء الموضوعة على الأرض ومن ثمّ يسقط بفعلها، إلا أنه قد يواجه أيضا خطر السقوط من النوافذ أو أبواب الشرفات المفتوحة وكذلك من فوق الدرج، مما يعرضه بالطبع لمخاطر جسيمة.‬

وأوضحت الخبيرة روهه أنه عادة ما يمتلك الأطفال رغبة التطلع والنظر إلى الخارج عبر الشرفات والنوافذ. وأثناء ذلك، يمكن أن يتعرضوا لخطر السقوط نظرا لأن الرأس تمثل مركز الثقل بأجسامهم. ولحماية الطفل من هذه المخاطر ينبغي على الأهل عدم تركه بمفرده في أية أماكن بها نوافذ مفتوحة.‬





4. الحروق‬:

يتعرض الأطفال لخطر الحروق بصفة خاصة داخل المطبخ، الذي يذهبون إليه عادة برغبة مفعمة في الاستكشاف.

وأثناء ذلك يمكن أن يجذب الطفل أية أشياء موضوعة على حافة الموقد أو أسطح العمل، ومن ثمّ يتعرض لإصابات شديدة أو لحروق بفعل المحتويات الساخنة الموجودة داخل أدوات المطبخ كغلاية المياه أو إبريق الشاي أو أواني الطهي.‬

ولتجنب هذه المخاطر، شددت روهه على ضرورة إرجاع مثل هذه الأواني والأدوات إلى الخلف على أسطح العمل بالمطبخ، مؤكدة أنه من الأفضل أيضا استخدام أسطح الموقد الخلفية عند الطهي وتدوير مقابض الأواني إلى الخلف.‬

5. التسمم‬:

حذرت الخبيرة من أن التسمم بفعل المنظفات ومواد الغسل وغيرها من المواد الكيميائية ولا سيما سائل إشعال الفحم المستخدم أثناء الشواء، يمكن أن يعرض الطفل لمخاطر جسيمة تصل إلى حد الوفاة.

لذا شددت روهه على ضرورة أن يضع الأهل الزجاجات المحتوية على مثل هذه السوائل في مكان آمن بعيدا عن متناول يد طفلهم بشكل تام.‬