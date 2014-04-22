حالة تصيب فروة الرأس، وتتمثل في تقشر الجلد وظهور قشور بيضاء ناعمة تتطاير من الرأس. وعادة ما تتفاقم القشرة لدى المصابين في فصلي الربيع والخريف، وتتحسن في الصيف، إذ أن التدفئة داخل المنزل قد تؤدي إلى زيادة جفاف جلد فروة الرأس، مما يزيد من القشرة.

والقشرة ليست سوى خلايا الجلد الميتة من فروة الرأس، وبالتالي فهي ليست مرضا جرثوميا معديا. وهي أكثر شيوعا لدى الذكور، ويعتقد أن لذلك علاقة بالهرمونات، كما أن الأشخاص الذين لديهم بشرة دهنية أكثر عرضة لها، وكذلك من يعانون من سوء التغذية، خاصة عدم الحصول على الزنك وفيتامين "ب".

أعراض القشرة

قشور بيضاء لها ملمس زيتي تكون موجودة على الشعر أو متساقطة على الكتفين.

في بعض الأحيان تكون هناك حكة.

تقشر في فروة الرأس.

أسباب القشرة

جفاف الجلد، وهو أكثر أسباب قشرة الرأس شيوعا.

البشرة الدهنية المتهيجة (seborrheic dermatitis) وفيها يكون الجلد أحمر اللون ومغطى بقشور بيضاء أو صفراء، وقد تظهر على حواجب العينين أيضا وخلف الأذنين.

الإصابة بالأكزيما.

الصدفية.

نوع من الفطريات الموجودة في فروة الرأس لدى معظم البالغين واسمها "malassezia"، وبالنسبة لبعض الأشخاص فإن هذه الفطريات تهيج فروة الرأس وتؤدي إلى تكوّن القشرة.

وجود حساسية لبعض مستحضرات العناية بالشعر.

عدم غسل فروة الرأس بـ"الشامبو" بشكل كاف، مما يؤدي إلى تراكم الزيوت المفرزة والخلايا على الفروة.

علاج القشرة

عادة ما يمكن التعامل مع القشرة عبر اتباع خطوات بسيطة، أما إذا لم تنجح هذه الإجراءات فيفضل مراجعة الطبيب الذي قد يوصي باستخدام "شامبوهات" طبية معينة.

أما الإجراءات التي يمكنك القيام بها فهي: