يوجد في فروة الرأس في المتوسط مائة ألف شعرة، وينمو الشعر من تركيب موجود في الجلد يسمى بصيلة الشعر، ومع التقدم في العمر يفقد الرجال والنساء الشعر بشكل تدريجي، وقد يكون هذا على شكل بقع محددة أو بشكل يشمل جميع مناطق فروة الرأس.

أما الصلع فهو مصطلح يصف الفقدان المفرط للشعر من منطقة فروة الرأس، وله نمطان: الأول يصيب الذكور والثاني الإناث.

ويفقد الشخص يوميا قرابة مائة شعرة، ويحدث الصلع عندما لا تعيد بصيلات الشعر تكوينه بشكل ملائم وكاف، إذ تنكمش بصيلة الشعر وتنتج شعرا أقصر وأرقّ، وفي النهاية تتوقف البصيلة عن إنتاج الشعر.

أعراض فقدان الشعر

انخفاض سماكة الشعر في الجبهة.

ظهور بقع أو دوائر صلع في فروة الرأس.

فقدان مفاجئ للشعر، إذ يسقط الشعر ويخرج في راحة يدك وأنت تقوم بالاستحمام أو فركه بالشامبو.

أسباب تساقط الشعر

التعرض لضغط عصبي أو عاطفي حاد ومفاجئ.

الإصابة بحمى شديدة.

التعرض لعدوى.

الولادة.

الإصابة بمرض شديد.

فقدان دم مفاجئ.

الحِمْيات السريعة، وخاصة التي لا تحتوي على كمية كافية من البروتينات.

بعض أنواع الأدوية، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم والسرطان والاكتئاب ومشاكل القلب والتهاب المفاصل.

فقر الدم.

الحروق.

أمراض المناعة الذاتية.

غسيل الشعر المفرط بالشامبو.

الإفراط في تنشيف الشعر بالمجفف.

أمراض الغدة الدرقية.

التغيرات الهرمونية.

بعض السلوكيات الخاطئة والعصبية، مثل شدّ الشعر أو حكّ فروة الرأس.

العلاج الإشعاعي.

أورام المبيض والغدة الكظرية.

سوء التغذية، مثل عدم تناول أغذية غنية بالحديد والبروتينات مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

الوقاية من فقدان الشعر

ليست كل حالات فقدان الشعر قابلة للوقاية أو يمكن منعها، ولكن يمكن تقليل فقدان الشعر -الذي يرتبط بأسباب تقع ضمن نطاق سيطرتك- على النحو التالي: