الحِمْيات الرائجة

في اللغة الإنجليزية يطلق على البدعة أو الموضة كلمة "Fad" ومنها اشتق مصطلح "Fad diets" ويعني الحميات الرائجة المبتدعة التي لا تستند إلى أدلة علمية كافية، ولا تفيد صحة متبعها بل قد تؤدي إلى التهلكة، فهي ضلالة طبية وكارثة صحية في كثير من الأحيان. وترتبط الحميات الرائجة بتخفيف الوزن، وهي تقدم لمتبعيها ما تقول إنه "حل سحري" لأوزانهم الزائدة، ويتم ترويجها من قبل أشخاص معينين أو بناء على توصيات من أفراد في المجتمع، كما قد ترتبط بمنتجات تُسوّقها وتنتجها شركات معينة. ويزعم البعض أن الاقتصاد هو أحد أهم عوامل ظهور الحميات الرائجة، فمثلا قد تسعى شركة تُسوق منتجا معينا مثل الموز إلى زيادة مبيعاتها عبر إشاعة أن الحمية التي ترتكز على منتجها تؤدي إلى تخفيف الوزن، وبغض النظر عن مدى مصداقية هذا الادعاء أو كونه مجرد تفكير مبني على نظرية المؤامرة، فإن الحميات الرائجة شعبيا سواء كانت مدعومة من شركات أم لا فإنها لا تستند إلى دليل علمي كاف، وهذه هي النقطة الأهم. وتوجد مميزات للحِمْيات الرائجة ويمكن الاستدلال عليها بما يلي:

-التركيز على تحقيق انخفاض كبير في الوزن وبفترة زمنية قصيرة.

-عدم الاهتمام بالحفاظ على الوزن الصحي على المدى البعيد أو الوصول إلى عادات غذائية سليمة دائمة.

-الافتقار إلى الدليل العلمي.

-تقديم أدلة أو وقائع علمية، ولكنها توضع في غير موضعها الصحيح للوصول إلى نتائج مضللة، فمثلا قد يقال إن الجزر مصدر جيد للألياف (وهذه حقيقة علمية صحيحة) ولذلك فإن تناوله وفق برنامج معين يؤدي إلى حرق الشحوم وفقدان الوزن، وهذا ادعاء لا يستند إلى أدلة علمية كافية.

-تقديم مجموعة من الأغذية على أنها طعام سحري قادر على إحداث تغيير كبير في الوزن مثل حِمْية "غريب فروت" التي يقول أصحابها إنها قادرة على إذابة الشحوم وتحفيز الأيض.

-تقديم أغذية معينة على أنها ضارة وسيئة للغاية، مثل حمية "أتكينز" التي ترى أن الكربوهيدرات أصل البلاء ويجب تقليها في الغذاء لمستوى منخفض للغاية.

-عدم الاهتمام بالنشاط الحركي أو ممارسة الرياضة.

-مخالفة التوصيات الغذائية الطبية، حتى إن بعض مروجي الحميات الرائجة ينظر إلى توصيات المؤسسات الطبية بعين الريبة، وقد يتهمها بمحاولة "حجب الحقيقة" عن الناس ومنعهم من معرفة فائدة حميته الغذائية التي يصفها "بالمعجزة".

ومن أبرز الحميات الرائجة والتي قد تشكل خطرا على الصحة:

–حمية مايو كلينيك.

-حمية الملفوف.

-حمية 5-2.

-الحميات منخفضة الكربوهيدرات.

-حمية أتكينز، وحمية أتكينز الثورية الجديدة.

-حمية النطاق.

-حمية "HCG".-

-حمية الموز.