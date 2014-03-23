هل تؤدي مشاهدة التلفاز عن قرب لقصر النظر؟

د. أسامة أبو الرب لا تؤدي مشاهدة التلفاز عن قرب أو تقريب الكتاب للعين أثناء القراءة إلى حدوث قصر نظر أو أي من عيوب الانكسار البصرية الأخرى، فأشعة التلفاز لا تستطيع تغيير بنية العين لتسبب هذه العيوب, وذلك وفقا لمؤسسة مايوكلينيك الأميركية.

وفي صغرك لا بد أنك سمعت الكثيرين وخاصة الكبار الذين يخبرونك بضرورة الابتعاد عن التلفاز أثناء مشاهدته حتى لا تخرب عيناك، بل وربما لاموا فلانا لأنه أصبح الآن يلبس نظارات بسبب مشاهدته التلفاز عن قرب.

ومع أن الاقتراب من التلفاز قد يسبب للعين الاجهاد، فإن عيوب البصر الانكسارية تنتج عن وجود مشكلة في تشريح العين، فمثلا في قصر النظر تكون كرة العين طويلة، أو يكون هناك تشوه في العدسة أو القرنية.

ولذلك فإن هذه التغيرات لا يمكن أن تحدث نتيجة التلفاز الذي لا يطلق على عينيك أشعة ليزر تكوي العين وتشوهها.

وإذا كان ابنك يجلس قريبا من التلفاز -فعوض أن تؤنبه- عليك أن تسأله عن سبب جلوسه في هذا المكان، فقد يكون أصلا لا يستطيع الرؤية جيدا بسبب معاناته من مشكلة في العين، ولذلك فالأولى أن تأخذه إلى عيادة طبيب العيون.

ومع أن الإكثار من مشاهدة التلفاز له العديد من المسببات مثل إلهاء الطفل عن الدراسة والمطالعة أو عدم لعبه الألعاب الحركية وممارسة الرياضة، فإن إضعاف البصر ليس إحداها.