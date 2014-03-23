عيوب البصر الانكسارية
د. أسامة أبو الرب
عيوب البصر الانكسارية عيوب في الرؤية تنجم عن وجود مشاكل في انكسار الضوء الداخل للعين، مما يمنعه من التجمع والسقوط على القرنية بشكل صحيح، وتشمل حسر البصر (قصر النظر)، ومد البصر (طول النظر)، وانحراف البصر (اللابؤرية).
ووفقا للمنظمة الأممية، يوجد عالميا 284 مليون شخص مصاب بضعف البصر والعمى، منهم 39 مليون ضرير، أما البقية (نحو 245 مليونا) فهم مصابون بضعف البصر، ويعيش 90% من مصابي ضعف البصر والعمى في الدول النامية.
وتتوزع مسببات أمراض ضعف البصر وفق التالي:
|
المسبب
|
النسبة المئوية من مجموع حالات ضعف البصر عالميا
|
العيوب الانكسارية
|
43%
|
33%
|
المياه الزرقاء
|
2%
حقائق حول ضعف البصر والعمى
-
تشكل العيوب الانكسارية عالميا السبب الرئيسي لضعف البصر.
-
يمثل الكاتاراكت أهم أسباب العمى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
-
من الممكن تلافي أو علاج نحو 80% من حالات ضعف البصر.
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هناك 19 مليون طفل يعانون من ضعف البصر، منهم 12 مليونا نتيجة عيوب انكسارية، كما يوجد 1.4 مليون طفل سيعيشون مكفوفي البصر لآخر حياتهم.
-
نحو 65% من مصابي ضعف البصر يبلغون من العمر خمسين عاما أو أكثر.
عمل العين
لفهم العيوب الانكسارية، تجب معرفة الآلية التي تعمل بها العين السليمة، إذ يمر الضوء (الصورة) بالمراحل التالية قبل أن نراه ونبصره:
-
يدخل الضوء عبر القرنية، وهي جزء شفاف يشبه القبة يغطي مقدمة العين، ويقوم بكسر الضوء.
-
ينتقل الضوء إلى الحدقة، وهي الفتحة الموجودة في القزحية (الجزء الملون من العين)، وتتحكم الحدقة في كمية الضوء الداخل للعين.
-
يمر الضوء عبر الحدقة إلى العدسة، وهي جزء شفاف يقع خلف الحدقة ويقوم بتركيز الضوء ليسقط على الشبكية.
- من الضروري أن تسقط الصورة على الشبكية بشكل متساوٍ، أما إذا سقطت الصورة خلف أو أمام الشبكية أو سقطت بشكل غير منتظم فإن الرؤية تكون مشوشة.
-
يصل الضوء المركّز إلى الشبكية، وهي منطقة حساسة للضوء تقع في مؤخرة العين، وعند سقوط الصورة عليها فإنها تقوم بتحويلها إلى إشارات عصبية.
-
تتنقل الإشارات العصبية (وهي إشارات كهربائية في حقيقتها) عبر العصب البصري إلى الدماغ.
- يقوم الدماغ بتحليل الإشارات وتفسيرها، فمثلا يخبرنا بأن ما نراه هو برتقالة لذيذة لنأكلها أو إبريق ماء ساخن قد يحرقنا.
جدول يبين أنواع العيوب الانكسارية وأسبابها
|
نوع العيب الانكساري
|
الوصف الرئيسي
|
الآلية
|
السبب
|
الفئات المعرضة
|
حسر البصر
|
الأشياء القريبة تكون واضحة، أما البعيدة فتكون مشوشة
|
تركز العين الصورة أمام الشبكية، وليس عليها
|
كرة العين تكون طويلة.
|
الأطفال والبالغون
|
مد البصر
|
الأشياء البعيدة تكون واضحة، والقريبة مشوشة
|
تركز العين الصورة خلف الشبكية، وليس عليها
|
كرة العين تكون قصيرة.
|
الأطفال والبالغون
|
مد البصر المرتبط بالشيخوخة
|
الأشياء البعيدة تكون واضحة، والقريبة مشوشة
|
تركز العين الصورة خلف الشبكية، وليس عليها
|
فقدان عدسة العين مرونتها مع التقدم في العمر.
|
الأشخاص الذين يبلغون من العمر 35 عاما فأكثر
|
الانحراف
|
تشويش في الرؤية
|
عدم تركيز الضوء بشكل متساوٍ على الشبكية
|
الشكل الطبيعي لقرنية العين أقرب لكرة السلة، لكن في حالة الانحراف تكون مثل كرة القدم الأميركية
|
الأطفال والبالغون
بعض أعراض عيوب البصر الانكسارية
-
رؤية مزدوجة.
-
تشويش.
-
يرى الشخص وهجا حول الأضواء الساطعة.
-
حوَل.
-
تعب العين وإجهادها.
-
صداع.