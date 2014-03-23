عيوب البصر الانكسارية

نحو 65% من مصابي ضعف البصر يبلغون من العمر خمسين عاما أو أكثر.

هناك 19 مليون طفل يعانون من ضعف البصر، منهم 12 مليونا نتيجة عيوب انكسارية، كما يوجد 1.4 مليون طفل سيعيشون مكفوفي البصر لآخر حياتهم.

من الممكن تلافي أو علاج نحو 80% من حالات ضعف البصر.

لفهم العيوب الانكسارية، تجب معرفة الآلية التي تعمل بها العين السليمة، إذ يمر الضوء (الصورة) بالمراحل التالية قبل أن نراه ونبصره:

يدخل الضوء عبر القرنية، وهي جزء شفاف يشبه القبة يغطي مقدمة العين، ويقوم بكسر الضوء.

ينتقل الضوء إلى الحدقة، وهي الفتحة الموجودة في القزحية (الجزء الملون من العين)، وتتحكم الحدقة في كمية الضوء الداخل للعين.

يمر الضوء عبر الحدقة إلى العدسة، وهي جزء شفاف يقع خلف الحدقة ويقوم بتركيز الضوء ليسقط على الشبكية.

من الضروري أن تسقط الصورة على الشبكية بشكل متساوٍ، أما إذا سقطت الصورة خلف أو أمام الشبكية أو سقطت بشكل غير منتظم فإن الرؤية تكون مشوشة.

يصل الضوء المركّز إلى الشبكية، وهي منطقة حساسة للضوء تقع في مؤخرة العين، وعند سقوط الصورة عليها فإنها تقوم بتحويلها إلى إشارات عصبية.

تتنقل الإشارات العصبية (وهي إشارات كهربائية في حقيقتها) عبر العصب البصري إلى الدماغ.

يقوم الدماغ بتحليل الإشارات وتفسيرها، فمثلا يخبرنا بأن ما نراه هو برتقالة لذيذة لنأكلها أو إبريق ماء ساخن قد يحرقنا.