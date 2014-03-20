الطريقة المثلى لتنظيف الأسنان

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وأوضحت الجمعية الألمانية -التي تتخذ من مدينة كولونيا مقرا لها- كيفية القيام بهذا، وذلك عبر الإمساك بالفرشاة بحيث تتخذ زاوية 45 درجة على حافة اللثة، ثم القيام بتحريكها في حركات اهتزازية بسيطة، على أن يتم استخدام الفرشاة بضغط بسيط باتجاه الأسنان.‬

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وتنصح الجمعية بأن يتم اتباع هذه الخطوات في تنظيف الأسنان الواحد تلو الآخر، على أن يتم بدء عملية التنظيف من الخارج، ثم من الداخل ويليها في النهاية الأسطح الإطباقية.‬ أوصت جمعية "برودينت" الألمانية لحماية الأسنان، الأشخاص الراغبين في تنظيف أسنانهم بشكل سليم بأنه من الأفضل أن يقوموا بتحريك الفرشاة عليها في حركات اهتزازية، وأن يتم المسح عليها بالفرشاة برفق بدلا من فركها على نحو عنيف.‬‫ ‬وأوضحت الجمعية الألمانية -التي تتخذ من مدينة كولونيا مقرا لها- كيفية القيام بهذا، وذلك عبر الإمساك بالفرشاة بحيث تتخذ زاوية 45 درجة على حافة اللثة، ثم القيام بتحريكها في حركات اهتزازية بسيطة، على أن يتم استخدام الفرشاة بضغط بسيط باتجاه الأسنان.‬‫ ‬وتنصح الجمعية بأن يتم اتباع هذه الخطوات في تنظيف الأسنان الواحد تلو الآخر، على أن يتم بدء عملية التنظيف من الخارج، ثم من الداخل ويليها في النهاية الأسطح الإطباقية.‬

وللحصول على أفضل حماية للأسنان، شددت الجمعية الألمانية على ضرورة الالتزام بتنظيف الأسنان على هذا النحو بمعدل لا يقل عن مرتين يوميا بحيث تستغرق كل مرة ثلاث دقائق، مؤكدة أنه من الأفضل أن يتم تنظيف الفراغات الموجودة بين الأسنان بصورة يومية أيضا باستخدام خيط تنظيف الأسنان.