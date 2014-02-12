خدعوك فقالوا: تفاحة يوميا تبعد عنك الطبيب

مع أن هذه المقول شائعة "an apple a day keep the doctor away"، ولكن وفقا للدكتور دانيال نايت -أخصائي طب الأسرة من جامعة أركانساس للعلوم الطبية في الولايات المتحدة- فإنها ليست مقولة صحيحة، فهي جيدة جدا أكثر من أن تكون حقيقية، ولذلك عليك ألا تتكل على أكل التفاح وتهمل مراجعة الطبيب.

ويؤكد الدكتور أنه مع أن التفاح يحتوي على الألياف والفيتامينات، وأنه بأليافه جيد لصحة الأمعاء وقد يساعدك في التحكم بوزنك، إلا أنه لا يستطيع بالضرورة إبعاد الطبيب عنك.

ويلفت الطبيب إلى أن تناول تفاحة يوميا قد يساعد في إبعاد الطبيب إذا استبدل غذاء غير صحي كنت تأكله، فمثلا إذا أكلت حبة التفاح عوضا عن قطعة كبيرة من التشيز كيك أو كوب من المشروبات الغازية.

ويؤكد الدكتور أنه مهما كان ما تأكله من تفاح فإن عليك مراجعة الطبيب بشكل دوري للتأكد من وضعك الصحي، وإجراء فحوصات لضغط الدم والسكري والدهنيات والقولون وفقا لإرشادات الطبيب، كما على المرأة إجراء فحوصات للرحم والثدي.

ولذلك فكل من التفاح ما شئت، فإنك زائر الطبيب لا محالة، وذلك للفحص الوقائي الذي يساعد في الكشف عن المشاكل الصحية في بداياتها وقبل استفحالها.