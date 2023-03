خدعوك فقالوا: تفاحة يوميا تبعد عنك الطبيب

مع أن هذه المقول شائعة "an apple a day keep the doctor away"، ولكن وفقا للدكتور دانيال نايت -أخصائي طب الأسرة من جامعة أركانساس للعلوم الطبية في الولايات المتحدة- فإنها ليست مقولة صحيحة، فهي جيدة جدا أكثر من أن تكون حقيقية، ولذلك عليك ألا تتكل على أكل التفاح وتهمل مراجعة الطبيب.