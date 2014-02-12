نمو غير طبيعي لبعض خلايا الدماغ، وهو ثاني أنواع السرطان شيوعا لدى الأطفال بعد اللوكيميا. وتصنف أورام الدماغ وفقا لمكان الورم وطبيعته ونوع الأنسجة. ومن غير الواضح السبب الرئيسي لورم الدماغ لدى الأطفال، الذي يحدث نتيجة حصول تغير وطفرة في المادة الوراثية "DNA" في الخلايا، مما يقود إلى تحول الخلية إلى خلية غير طبيعية، قد تكون محدودة النمو ولا تنتشر فيسمى الورم بالحميد، أو تنمو بشكل مستمر وتنتقل لمناطق مجاورة وتغزو مناطق بعيدة، وعندها تسمى بالسرطانية. ومن غير المعروف السبب الذي يؤدي إلى حدوث هذه الطفرة في الحمض النوي للخلية المعنية، ولكن لوحظ أن هناك ارتباطا بين أورام الأطفال الدماغية وبعض الاضطرابات الوراثية مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بها.

ومن الأمثلة على هذه الاضطرابات الوراثية التي تزيد مخاطر الإصابة بأورام المخ لدى الأطفال:

الورم العصبي الليفي "neurofibromatosis".

مرض فون هيبل لينداو "von Hippel-Lindau disease".

متلازمة "لي فروميني" "Li-Fraumeni syndrome".

مضاعفات أورام الدماغ

-تدمير أنسجة الدماغ بشكل مباشر، مثل ما يحدث في حالة الأورام الخبيثة في الدماغ.

-الضغط على الأنسجة المجاورة، حتى ولو كان الورم حميدا، وذلك نتيجة نموه وبالتالي ضغطه على الجزء المجاور من المخ.

-الضغط الناجم عن الورم قد يؤدي إلى حوث تضخم ويزيد الضغط داخل الجمجمة.

الأعراض

يمثل الصداع أحد أبرز أعراض أورام الدماغ، وقد يأتي بعدة أشكال:

-صداع يكون سيئا أو شديدا في الصباح، ثم يختفي بعد مرور ساعات.

-صداع يزداد سوءا مع السعال أو ممارسة التمارين أو تغيير وضعية الجسم.

-صداع يحدث أثناء النوم ويترافق مع عرض آخر على الأقل مثل التقيؤ أو الارتباك والتشوش.

-حدوث نوبة "Seizure"، وهي حالة من النشاط الكهربائي الدماغي غير الطبيعي.

-تغيرات في الشخصية والسلوك.

-صعوبة في التركيز.

-فقدان الذاكرة.

-زيادة فترات النوم.

-مشاكل في التفكير المنطقي.

-فقدان تدريجي للإحساس أو الحركة في القدم أو الساعد.

-مشاكل في السمع، مع الدوخة أو بدونها.

-صعوبة في النطق.

-مشاكل في البصر.

-صعوبة في التوازن.

-ضعف أو تنميل.

ونحن نعرض هذه الأعراض هنا بغرض التثقيف العام، ويجب عليك دائما وأبدا استشارة الطبيب.

أما إذا مر طفلك بنوبة أو تراجع وعيه أو أصيب بتغيرات في البصر أو تغيرات في النطق فيجب عليك التوجه مباشرة إلى المستشفى، أو الاتصال بالطوارئ فورا.

خيارات العلاج

-الجراحة، وذلك إذا كانت إزالة الورم ممكنة بشكل لا يؤدي لإحداث ضرر في مناطق أخرى في الدماغ، وقد يتبع ذلك علاجات أخرى.

-إذا كان من الصعب الوصول إلى الورم فقد يستعمل العلاج الكيميائي والإشعاعي لتقليص حجم الورم.

-قد يتم أيضا اللجوء إلى الجراحة لتخفيف الضغط الناجم عن تمدد الورم في الجمجمة.