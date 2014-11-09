حمّام "الساونا" للوقاية من نزلات البرد

أكد موقع "فرويندين ويل فيت" الألماني أن حمّام "الساونا" يعد درعا للوقاية من نزلات البرد، حيث إنه يعمل على تقوية جهاز المناعة.

وأوضح الموقع المعني بشؤون الصحة أن التبديل بين الساخن والبارد يسهم في تنشيط تدفق الدم، وبذلك يتعلم الجسم عبر المواظبة على الذهاب إلى "الساونا" سرعة التكيف مع درجات الحرارة المختلفة، الأمر الذي يحول دون فقدان الحرارة من ناحية، ويصد الفيروسات المسببة لنزلة البرد من ناحية أخرى، ومن ثم الوقاية من نزلات البرد.

وفي الوقت نفسه، حذّر الموقع من الذهاب إلى "الساونا" لعلاج نزلة البرد، لأن حمّام "الساونا" قد يسبب إجهادا للجهاز القلبي الوعائي لدى المريض الذي يعاني من الإرهاق، حيث يتسبب التبديل بين الساخن والبارد في تفاقم المرض.

ومن ناحية أخرى، أشار "فرويندين ويل فيت" إلى أن حمّام "الساونا" يتمتع بتأثير إيجابي على عملية التمثيل الغذائي أيضا، كما أنه يعمل على تنشيط الجهاز القلبي الوعائي وضبط ضغط الدم.