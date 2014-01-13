السكرالوز ونيوتام وأسيسولفام

د. أسامة أبو الرب

رغم أن السكرين والأسبرتام قد يكونان أشهر أفراد عائلة المُحليات الصناعية وأكثرها إثارة للنقاش أيضا، فإن هذه العائلة تضم أيضا محليات أخرى مثل السكرالوز "Sucralose" ونيوتام "Neotame" وأسيسولفام البوتاسيوم "Acesulfame potassium".

وهذه المحليات صادقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعد أن قامت بأكثر من مائة دراسة علمية لكل نوع من هذه المُحليات، ولم تجد أية معطيات أو دلائل على تسببها في الإصابة بالسرطان أو زيادة التعرض لأية أمراض أو مخاطر صحية أخرى.