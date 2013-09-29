د. أسامة أبو الرب

التسوس حالة مرضية تصيب بنيان السن وتؤدي لحدوث أضرار دائمة تتميز بتكون حفرة أو حفر في سطحها تمتد مع تقدمها إلى مناطق أعمق. ويُعد تسوس الأسنان أحد أكثر الأمراض المعدية انتشارا على مستوى البشرية، وهو أكثر شيوعا في فئات الأطفال والمراهقين والمسنين.

تسوس الأسنان مرض معدٍ، وتتسبب فيه بكتيريا تعيش في الفم ويمكن أن تنتقل من شخص لآخر. وفي حالة عدم علاج التسوس وتطوره فإنه يصل إلى لب السن مما يؤدي إلى التهابه، وقد يقود إلى تكسر السن وخلعها وخسارتها.

أسباب تسوس الاسنان

التسوس عملية بيولوجية كيميائية، وهي تحدث في الفم وتتطور عبر فترة قد تمتد لأشهر وحتى سنوات. ويمكن ترتبيها ضمن التسلسل التالي: